วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ผนึก กสทช. พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาเสริมแกร่งปลอดภัยไซเบอร์

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ผนึก กสทช. พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนา ‘Enabling 5G Cybersecurity’ เสริมแกร่งปลอดภัยไซเบอร์

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนา “Enabling 5G Cybersecurity” เสริมทัพความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เร่งสร้างระบบรักษาความปลอดภัย 5G ลดความเสี่ยงและภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ฟรี!! เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น.

ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงการสัมมนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “Enabling 5G Cybersecurity” ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทางสำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญ และเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ในการนำมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ 5G ภายใต้ยุคดิจิทัลมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาความเป็นเลิศด้าน 5G Cybersecurity อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

โดยการสัมมนาครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “5G Development and use cases in THAILAND” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากร โทรคมนาคม จากสำนักงาน กสทช. และ “Enabling 5G Cybersecurity” จาก Mr. Jon France, Head of Industry Security at the GSMA ตัวแทนจาก สมาพันธ์ GSMA (Global System for Mobile Association) ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก และ สมาคม3GPP (3rd Generation Partnership Project)

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า 5G เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการยกระดับประสบการณ์บนโลกดิจิทัลให้ลื่นไหลตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทย 5G ถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการระดับวิถีชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เอื้อประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจ ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการยกระดับขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศให้สามารถยืนอยู่บนเวทีโลก หรือภูมิภาค ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยการเร่งยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการ

นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากร โทรคมนาคม จากสำนักงาน กสทช. ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และบทบาทของสำนักงาน กสทช.ในการผลักดันให้เกิดการขยายการให้บริการ 5G ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญโครงการนำร่องจากการประยุกต์ใช้ 5G และการสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก 5Gในทุกภาคส่วน

ในงานสัมมนา ยังได้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมาตรการด้าน Cybersecurity ในระบบ 5G ที่สำคัญคือการนำข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 5G ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบโครงข่ายโทรคมนาคมโดยThe Network Equipment Security Assurance Scheme หรือ NESAS เป็นกรอบข้อกำหนดที่พัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ 5G โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับนานาชาติ ได้แก่ GSMA และ 3GPPเป็นผู้พัฒนาและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้งานในระดับนานาชาติและในปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับนานาชาติหลายรายได้นำกรอบข้อกำหนดนี้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำระดับโลกได้ใช้ข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย NESAS นี้เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เช่น บริษัท Nokia บริษัท Ericsson บริษัท ZTE Corporation บริษัท Huawei Technologies Co. Ltd. และบริษัท Samsung Electronics Co., Ltd

โดยในงาน มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมประเทศไทยและทางด้าน Cybersecurity ทั้งจาก สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความ​มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทรู มูฟ เอช) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส) และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 100 คน ต่างให้ความสนใจกับการนำข้อกำหนด NESAS มาประยุกต์ใช้และเห็นพ้องกันในการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในวงกว้าง

การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดการพัฒนาระบบและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน