ค้าปลีก ตีปี๊บขานรับเปิดประเทศ หวังรัฐออกมาตรการส่งท้ายปี กระตุ้นนักช้อป

ค้าปลีก ตีปี๊บขานรับเปิดปท. หวังรัฐออกมาตรการส่งท้ายปี กระตุ้นนักช้อป ศูนย์ค้าเซ็นทรัล “Welcome to Thailand” 7 ภาษา

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวถึงการเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่า จะช่วยสร้างบรรยากาศของค้าปลีกเพื่อการเข้ามาผ่อนคลาย พบปะระหว่างครอบครัว เพื่อนมิตร และการทำธุรกิจได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกำลังซื้อน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดประเทศในช่วงหลายพื้นที่เจอน้ำท่วม เปิดเทอม และการเดินทางข้ามเขตอำเภอหรือจังหวัดยังมีข้อจำกัด แต่หากในระยะต่อไป ไม่เกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรง เข้าหน้าหนาว จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นอีก 10-20% รวมถึงแรงกระตุ้นการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายของค้าปลีกทั่วประเทศ

“อีกทั้งรัฐและเอกชนกำลังหารือเพื่อจัดฉลองการเปิดประเทศและรับช่วงปีใหม่พอดี ปลายพฤศจิกายนถึงต้นมกราคมปีหน้า หากสถานการณ์โควิดไม่ได้ตีกลับมาจนน่าวิตก จะช่วยส่งผลทางจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายที่ดีขึ้นก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเบื้องต้นประเมินกันว่ายอดใช้จ่ายต่อเดือนของการค้าปลีกน่าจะเกิน 1.5-2.0 หมื่นล้านบาท” แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจค้าปลีกในทุกรูปแบบ ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และไฮเปอร์มาเก็ต ต่างคาดหวังการเปิดประเทศจะช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าใช้บริการและซื้อสินค้าเพิ่มอีก 20-30% ก่อนปีใหม่ และขยับเป็นกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด ทั้งนี้ ปัจจัยที่ผู้ประกอบการระบุคือต้องจับตาเรื่องโควิดระลอกใหม่ว่าจะเกิดหลังเปิดประเทศหรือไม่ ลดขั้นตอนให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น และมาตรการกระตุ้นภาครัฐช่วงปีใหม่ เช่น ฟื้นช้อปดีมีคืน เติมเงินเฟส 4 คนละครึ่งอีก 1,500 บาทช่วงปีใหม่ หรือ มาตรการกระตุ้นลดหย่อนภาษี เป็นต้น

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาต์เล็ตแห่งแรกของไทย เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ นอกจากเตรียมพร้อมด้านพื้นที่สาธารณะที่สะอาดปลอดภัย COVID-FREE ‘No.1 Hygiene & Safety Standard’: สร้างความพร้อมเป็น Place of Confidence ของสถานที่ให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศ ชูความเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าปลอดภัย อาทิ เซ็นทรัล ภูเก็ต ที่เป็นศูนย์การค้าแรกที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA PLUS+ จาก ททท. และเป็น The First Vaccinated Shopping Center พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยพนักงานติดสัญลักษณ์ I’M VACCINATED พร้อมใช้สัญลักษณ์ “Welcome to Thailand” ในภาษาต่างๆ 7 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน และฝรั่งเศส บนจอ PanOramix ดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ สร้างเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทย อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทั้ง Value Chain ตั้งแต่ศูนย์การค้า-โรงแรม-ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยวทั้งระบบ ร่วมกันสร้างความพร้อมให้กับจังหวัด โดยเฉพาะสาขาที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก

โปรโมทท่องเที่ยวไทย แบบ Cross-Region โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 34 สาขาทั่วประเทศเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการสร้าง “ไทยเที่ยวไทย” ให้ คนใต้เที่ยวภาคเหนือ คนเหนือเที่ยวภาคใต้ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย

โดยตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจากนี้สถานการณ์ในประเทศจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปี เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการและเคอร์ฟิวของภาครัฐส่งผลให้มู้ดบรรยากาศการท่องเที่ยวของประชาชนดีขึ้น

รวมไปถึงนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายในการมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศให้คึกคัก ทั้งจากแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงแคมเปญการตลาดส่งท้ายปีต่างๆ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลตั้งเป้าเป็น Destination landmark เทศกาลความสุขในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทย-ต่างชาติ ภายใต้มาตรการ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องการจำกัดจำนวนคน และเว้นระยะห่าง Social distancing

“ การเปิดประเทศจะช่วยกระตุ้นความคึกคัก ยอดเข้าใช้บริการตามศูนย์การค้า ได้เพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้เวลาอีกระยะจะระบุได้ชัดเจนว่าช่วยเพิ่มยอดเท่าไหร่ “ นายณัฐกิตติ์ กล่าว