“โฮมโปรฯ” คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่นจาก ตลท.

รายงานข่าวจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” แจ้งว่า ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ทั้งนี้การรับมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของโฮมโปร ในฐานะผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ มีความปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นแรงผลักดันรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living

รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว