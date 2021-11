“ศุภาลัย” ปลื้ม ลูกค้าจอง “พรีโม่ ระยอง” มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเกลี้ยง เล็งเปิดเฟสใหม่ต่อ

นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้จังหวัดระยองจะยังถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุว่า อสังหาฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้วหลังจากการระบาดระลอก 2 และ 3 โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น ทั้งในส่วนของการเปิดขายโครงการใหม่ เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดระยองที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยเพื่อขยายครอบครัวหรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ศุภาลัย ซึ่งเป็นแบรนด์มหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยองและได้รับความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้าเสมอมา ทำให้โครงการใหม่ “ศุภาลัย พรีโม่ ระยอง” ซึ่งเปิด Pre – Sales ในวันที่ 30 – 31 ต.ค. ที่ผ่านมา เฟสแรก แบบบ้านเดี่ยว Sold out อย่างรวดเร็ว และมียอดจองสูงถึง 200 กว่าล้านบาท

โครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ ระยอง” ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการกว่า 36 ไร่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท โดดเด่นด้วยแนวคิด The perfection of a better life ความสมบูรณ์แบบของชีวิตที่ดีกว่า กับแบบบ้านซี่รี่ย์ใหม่ที่สร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตจริง ทั้งบ้านเดี่ยว โปร่งสบายสไตล์ New Modern บนพื้นที่ใช้สอย 138 – 197 ตร.ม. บ้านรุ่นใหม่ ที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยว กว้างขวาง พื้นที่ใช้สอย 122ตร.ม.และทาวน์โฮมใหม่ทันสมัย “ศุภศรณ์” พื้นที่ใช้สอย 119 ตร.ม. ที่โดดเด่นด้วย Living room ขนาดใหญ่ คำนึงถึงความสุขของผู้อยู่อาศัยรองรับการใช้ชีวิตทันสมัย ด้วยระบบอัจฉริยะ Home Automation และยังออกแบบโดยเน้นอนุรักษ์พลังงาน วางบ้านเน้นทิศเหนือ-ใต้ เพื่อรับลมธรรมชาติ ยกระดับความสมบูรณ์แบบของชีวิตด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ และสนามเด็กเล่นในโครงการ อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยกล้อง CCTV พร้อมระบบเข้า-ออก อัตโนมัติ Easy Pass

สะดวกทุกการเดินทางบนทำเลศักยภาพถนนบายพาสเลี่ยงเมืองระยอง เชื่อมโยงการเดินทางที่สะดวกทุกคมนาคมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จากสถานีขนส่งระยองแห่งที่ 2 เพียง 200 เมตร ทั้งยังใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งมากมาย อาทิ The Ozone Market เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส โกลบอล เฮ้าส์ เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง และแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับลูกค้าที่พลาดการจองในรอบ Pre – Sales สามารถติดตามข้อมูลการเปิดเฟสใหม่และข่าวสารของโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ ระยอง” ได้ที่ Facebook Fan page : Supalai Society สอบถามข้อมูลโทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com