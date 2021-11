เลี้ยวเข้าปั๊มเลย พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นสูงสุด 50 สต.

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ทุกชนิดขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 10 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 39.96, GSH95 = 32.55, E20 = 31.04, GSH91 = 32.28, E85 = 24.44, HSD- B7= 29.94, HSD-B10 = 29.79, HSD-B20=29.69,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิด +25 ส.ต. ยกเว้น Hi Premium Diesel S B7 +50 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95S EVO =32.55 / GSH91S EVO =32.28/ GSH E20S EVO =31.04 / GSH E85S EVO =24.44 / Hi Diesel B20S =29.69 / Hi Diesel S B10 =29.79/ Hi Diesel S B7 =29.94/ Hi Premium Diesel S B7 =35.56 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.