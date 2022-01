‘ททท.’ จับมือ ‘แอสเสท เวิรด์ฯ’ เปิด ‘เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์’ กระตุ้นเที่ยวในประเทศ

‘ททท.’ จับมือ ‘ แอส เสท เวิ รด์ฯ ’ เปิด ‘ เดอะ ล้ง 1919 ริ เวอร์ ไซด์’ กระตุ้นเที่ยวในประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท หวั่งหลีจำกัด และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ในงานเปิดเทศกาลแรกที่ “เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต รวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ของสังคมและชุมชน

เชิญร่วมกราบสักการะองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พร้อมชมการแสดงงิ้ว และการเปิดโรงทานในงานสิริมงคล พร้อมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เพลิดเพลินกับร้านน้ำชา “Pagoda Chinese Tea Room” และ “Okura Oriental La Patisserie” สนับสนุนสินค้าคุณภาพจาก “เดอะ Gallery” โครงการเพื่อชุมชนจำหน่ายสินค้าจากศิลปินคุณภาพและศูนย์รวมสินค้าชุมชน และ “reConcept ร้านจำหน่ายของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์คุณภาพ ภายใต้แนวความคิด Everything old is new again ตามด้วยร้านค้าต่างๆ ที่จะทยอยเปิดให้บริการสร้างจุดนัดพบริมน้ำแห่งใหม่มัดใจนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2565

นอกจากนี้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษโดยเปิดเทศกาลความสุข ซึ่งรวมโอกาสวันขอบคุณเจ้าแม่หม่าโจ้ว วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ และเทศกาลโคมไฟ ซึ่งขอเชิญชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุข เสริมสิริมงคลของเทศกาลแรก ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงพบกับเทศกาลแห่งความสุขอื่นๆ ครอบคลุมทุกเทศกาลตลอดปี 2565