‘ดูเดย์ดรีม’ ประกาศแผนธุรกิจใหม่ พร้อมลุยต่างประเทศ ตั้งเป้า 3 ปี รายได้แตะ 3 พันล.

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศแผนธุรกิจใหม่ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้ 3 พันล้านบาทในสามปีข้างหน้า เนื่องจากเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และเพื่อให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายนั้น เราจึงต้องเดินหมากในการคว้าโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและปรับระบบการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับ ดู เดย์ ดรีม เทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโต ซึ่งก่อนที่ ดู เดย์ ดรีม จะทรานส์ฟอร์มระบบ ต้องพบกับความท้าทายในการขยายระบบไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ เพราะแผนกไอทีของบริษัทฯ มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างขึ้นให้สามารถปรับขยายขนาดได้ตามการเติบโตของบริษัทฯ

“ความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ คือ โครงสร้างงานไอทีขององค์กรที่มีหลากหลายระบบ รวมถึงเราต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign เวอร์ชั่น Netizen Arabica ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ERP บนคลาวด์ของ เอสเอพี แบบ all-in-one จึงเป็นเครื่องมือจัดการธุรกิจที่ทรงพลังและยืดหยุ่น นำพาให้เราเดินหน้าธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะสามารถปรับขยายขนาดการใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ ช่วยให้กระบวนการการทำงานในองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เอื้อต่อการจัดการและเชื่อมต่อฟังก์ชั่นที่สำคัญของธุรกิจ เช่น การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง เครือข่ายการจัดจำหน่าย และ ลอจิสติกส์คลังสินค้า ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มคลาวด์อันเดียวโดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากรไอทีเพิ่มเติมที่มีราคาสูง” นางสาวนันทวรรณ กล่าว

นายเสรี สากิจชัย CEO บริษัท Netizen Co., Ltd. กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับ ดู เดย์ ดรีม ด้วยประสบการณ์ 20 ปีในการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ ความสามารถในการติดตั้งโซลูชั่น SAP ERP การันตีความสามารถด้วยรางวัล SAP Partner of the year ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับโซลูชั่น SAP Business ByDesign 4 ปีซ้อน (ปี 2559-2563) เรามั่นใจว่า ดู เดย์ ดรีม จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการเอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่าอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วไปสู่การใช้งานระบบประมวลผลบนคลาวด์ เนื่องด้วยองค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จากการที่สามารถเลือกใช้และชำระค่าไอทีได้ตามการใช้งานจริง ระบบ ERP บนคลาวด์ของ เอสเอพี ยังช่วยขจัดความจำเป็นในการซื้อเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการบำรุงรักษาที่ไซต์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ระบบ ERP บนคลาวด์ของ เอสเอพี เป็นแพลตฟอร์มที่มอบข้อมูลอัจฉริยะสำหรับธุรกิจเพื่อให้องค์กรใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและเสริมศักยภาพของการดำเนินธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างแท้จริงได้