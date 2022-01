‘เอสบีไอ-ตลท.’ จัดแข่งเทรดหุ้นอีสปอร์ตครั้งแรกในไทย ชิงเงิน 1 แสนบาท รุกขยายฐานนักลงทุนรุ่นใหม่

นายคาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด หรือ SBITO ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ชั้นนำของไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 33) เปิดเผยว่า ปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทย และตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ยังสามารถเติบโตได้ โดยการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะโบรกเกอร์ออนไลน์ และให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เล็งเห็นโอกาสในการที่จะบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการลงทุน ให้แก่นักลงทุนรุ่นใหม่เหล่านี้ ที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดการแข่งขัน “SBITO Joystick Click to WIN” การแข่งขันการเทรดหุ้นในรูปแบบของเกมอีสปอร์ตครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกมเมอร์คนรุ่นใหม่ ผ่านโปรแกรม Click2Win ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐาน ของการเทรดหุ้น ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ให้เข้าใจและรู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ ในการซื้อขายหุ้น เบื้องต้น โดยนำมาประยุกต์กับรูปแบบการแข่งขันเกมอีสปอร์ททำให้การเทรดหุ้นนี้สนุกมากขึ้น โดยมีการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดบัญชีใหม่ 3 หมื่นบัญชี จากปัจจุบันที่มีบัญชีสมาชิกอยู่ที่ 7 หมื่นบัญชี

นายคาซึนาริ กล่าวว่า จากข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วน 39.41% ของการการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีจำนวนลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถึง 4,834,369 บัญชี สะท้อนให้เห็นว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยี แม้กระทั่งในการซื้อขายหุ้น ได้ดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งหวังสร้างสังคมการลงทุนของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดหุ้น ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีการลงทุนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าใจและให้ความสำคัญกับการลงทุน ตอบรับโลกแห่งการออมเงิน การลงทุนยุคใหม่ พร้อมชี้ให้เห็นว่า การลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยการผสานอีสปอร์ตเข้ากับเกมการเทรดหุ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่คนรุ่นใหม่ และเป็นการตอกย้ำว่า ทักษะการเล่นเกม คือทักษะเดียวกันกับที่ใช้ในการเทรดหุ้น และจะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

“เกมออนไลน์ หรือ อีสปอร์ต และการเทรดหุ้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งเกม และอีสปอร์ต กลยุทธ์ คือสิ่งจำเป็นในการเล่น อีกทั้ง จะต้องมีวิจารณญาณตามสถานการณ์จริง และจากประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างต่อแนื่องรวมถึงการฝึกฝน ทุกคนสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ ทุกปัจจัยเหล่านี้ ถูกนำมาใช้ในการเทรดหุ้นเช่นกัน” นายคาซึโนริ กล่าว

นายคาซึนาริ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจ และดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในดินแดน SBITO LAND ซึ่งจะมีแคลนประจำดินแดนอยู่ 5 แคลน โดยหัวหน้าแคลนเรียกกันว่ากัปตัน (เกมเมอร์) ประจำแคลน โดยผู้เดินทางเข้ามาสู่ SBITO LAND ต้องเลือกแคลนที่จะเข้าร่วม ได้แก่ 1.แคลนผู้กล้า: The Braver (สายชอบเทรด สวนทางตลาด ซื้อหุ้นตอนตกหนักๆ กล้าตอนคนอื่นกลัว กลัวตอนคนอื่นกล้า) 2.แคลนผู้ล่า : The Hunter (สายจัดพอร์ต กระจายความเสี่ยง เล่นผสมผสานได้ ทั้งเล่นเทรดสั้น และถือยาว) 3.แคลนผู้ควบคุม: The Controller (สายจับจังหวะ เทรดรันเทรนด์ รอกราฟเกิดสัญญาณ เทคนิค) 4.แคลนผู้พิทักษ์: The Guardian (สายถึก ทนนาน เน้นถือยาว ชอบกินเงินปันผล) และ 5.แคลนผู้จู่โจม: The Ranger (สายเทรดเร็ว เล่นสั้น ซื้อขายจบภายในวัน ไม่ชอบห่อกลับบ้าน)

ด้านนางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการเงินการลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ผ่าน Trading Simulation โปรแกรมจำลองการลงทุนออนไลน์เสมือนจริง หรือ Click2Win ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีข้อมูลและเครื่องมือที่หลากหลายเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ได้เข้าสู่เรื่องของการลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกมเมอร์ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีทักษะและตรรกการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม

“การเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะมีการเสริมทักษะความรู้และกลยุทธ์การลงทุน จากทีมงาน SBI Thai Online ตลอดโครงการ ทั้งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การใช้เครื่องมือ และมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมได้ทดลองด้วยตัวเอง และเมื่อเกมเมอร์ ได้มาเจอกับเกมหุ้น แล้ว เชื่อมั่นว่านอกจากจะสนุกแล้ว ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ติดตัวไป มาประยุกต์ใช้เมื่อก้าวสู่การลงทุนในสนามจริง ก็จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน” นางสาวปิยาภรณ์ กล่าว

นางสาวปิยาภรณ์ กล่าวว่า ทางด้านเกมเมอร์ตัวแทนหัวหน้าแคลน นางสาวกัญญาวีร์ ศรศักดากร จากเพจ Nihkoro ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน “SBITO Joystick Click to WIN” ว่า “คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการลงทุนในหุ้น และคิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก ไกลตัว และเสี่ยง กิจกรรมนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ เข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอในรูปแบบเกม ทำให้เด็กๆ เข้าถึง และเข้าใจง่ายขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าสมัคร ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน