เซ็นทรัลวิลเลจเอาท์เล็ต เปิดเฟสใหม่28 ม.ค. แบรนด์เนมลดสูงสุด90%

รายงานข่าวจาก เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) เครือบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้บริการ เซ็นทรัล วิลเลจ เฟสใหม่ ตั้งแต่ 28 มกราคม 2565 โดยจะได้พบ 5 ไฮไลต์ ประกอบด้วย

1.สถาปัตยกรรมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็น Thai Modern ที่เซ็นทรัล วิลเลจ เฟสใหม่ ได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทย นำเสนอในรูปแบบหมู่บ้านไทยร่วมสมัยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก โดยเฟสสองนี้ขยายเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านช่างทอ (Textile Village) โดดเด่นด้วยลายเส้นผ้าทอของไทย, หมู่บ้านช่างก่อ (Brick Village) กับการก่ออิฐเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตา, หมู่บ้านช่างลายคราม (Porcelain Village) นำความสวยงามของเครื่องลายครามมาออกแบบให้มีลูกเล่น และหมู่บ้านช่างเงินช่างทอง (Goldsmith Village) กับลวดลายสีเงินสีทองสื่อถึงความหรูหราและความประณีตท่ามกลางบรรยากาศแบบ Outdoor Experience ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว ทางเดินมีหลังคาที่กว้างขึ้นทำให้ช้อปปิ้งได้สะดวกมากขึ้น มีความใกล้ชิดธรรมชาติด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งน้ำพุ, บ้านต้นไม้

2. แบรนด์เนมลดทุกวัน โปรปังตลอดทั้งปี ลดสูงสุด 90% และพลาดไม่ได้ โปรแห่งปีฉลองเปิดเฟสสอง ช้อปแบรนด์เนมคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 90% และเพื่อเป็นการฉลองเปิดเฟสสอง เซ็นทรัล วิลเลจ อัดโปรฯแรง เริ่ม28 ม.ค. – 7 ก.พ. 2565 (11 วันสุดพิเศษ) ด้วยส่วนลด และ Exclusive offer อีก 5 ต่อ ต่อที่ 1 รับฟรี! Fashion Passport รวบรวมโปรโมชั่นOn topสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ต่อที่ 2Lucky Angbao ฉลองเทสกาลตรุษจีน รับฟรี! อั่งเปา 300 บาท เมื่อสะสม Passport stamp ครบ 5 ดวง (อั่งเปา Central Village 100 บาท + แบรนด์ร้านค้า 200บาท*) ต่อที่ 3 โปรฯ High Spender รับฟรี! อั่งเปา 1,000บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท และ รับฟรี! อั่งเปา 5,000 บาท เมื่อช้อปครบ 150,000บาท ต่อที่ 4 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และ ต่อที่ 5 รับคะแนน The1 x2 เมื่อใช้จ่ายในแบรนด์ร้านค้าที่ร่วมรายการ

3. แบรนด์ชั้นนำครบครัน และเจาะลึกทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกกว่า 300 แบรนด์ อาทิ Salvatore Ferragamo, Coach, Ermenegildo Zegna, Kate Spade, Kenzo, Marimekko, Max & Co, MCQ, Michael Kors, Moschino, Outlet by Club21, Polo Ralph Lauren, Valentino, Vivienne Westwood, Bath & Body Works, Coccinelle และJim Thompson และในเฟส 2 พร้อมหลากหลายทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกลุ่ม Sports & Adventure เจาะกลุ่มบรรดานักกอล์ฟ นักวิ่ง หรือผู้เล่นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต กลุ่ม Fashion & Beauty อย่าง Pomelo, Beautrium กลุ่ม Family ทั้งร้านเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น, กลุ่ม Food & Beverage ร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นและมัทฉะซอฟท์ครีมชื่อดัง, ครั้งแรกของเอาท์เล็ตร้าน Pet N Me ซึ่งเป็น Category ใหม่สำหรับเอาท์เล็ตในเมืองไทย, B2S เอาท์เล็ตครั้งแรก นอกจากนี้ยังเป็น Food Destination ที่ดีที่สุดในย่าน รวมร้านอาหารคาเฟ่ดังต่างๆ มากมาย อาทิ A PINK RABBIT CAKE CAFE + PALETTE, BONCHON, CAF? AMAZON, ชาตรามือ, FRESH ME, FUJI RESTAURANT, แหลมเจริญซีฟู้ด, ลาวญวน, เตี๋ยวไข่ตะลึง, MK RESTAURANTS, OLINO CREP & TEA, RED DIAMOND SPECIALTY COFFEE, STARBUCKS, SUSHI HIRO, SWENSENS

4. ปักหมุดเช็คอิน Instagrammable Landmarks จุดถ่ายรูปสวยปังทั้งโครงการ ด้วยการสร้าง Festive Vibes ตลอดทั้งปี มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการมา ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ด้วยไฮไลต์ในเฟสสอง อาทิ จุด Attraction Landmark อาทิ ลานน้ำพุขนาดใหญ่ ภายใต้การตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบ Thai heritage และร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด ตระการตากับ Festive Ambience ฉลองทุกเทศกาลความสุข ที่จะหมุนเวียนมาให้เช็คอินกันตลอดทั้งปี โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ พบกับคอนเซ็ปต์สวน “Power of the Great Tiger” อลังการตระการตาด้วยตัวอักษรจีนมงคลขนาดยักษ์ นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศ Chill Vibes ท่ามกลางพื้นที่แบบเอาท์ดอร์ผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เดินทางสะดวก เพียง 30 นาทีจาก Bangkok CBD มาได้ทุกวัน สร้าง The Emerging Lifestyle Communities ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่ม แบรนด์หลากหลายเพื่อเจาะ Unique Interest ของลูกค้าแบบลงลึก รองรับกลุ่ม Family และ Mom & Kids – ร้านอาหารดีที่สุดในย่าน เพิ่มแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ สินค้าแบรนด์กีฬา,Home & Living พร้อมด้วยสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่แบบ Full-Scale Playground, Pet-Friendly สร้างคอมมูนิตี้คนรักสัตว์ และร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นและมัทฉะซอฟท์ครีมชื่อดัง กลุ่ม Wealth – เจาะกลุ่ม High Spender จัดกิจกรรม Supercar Meeting ทุกสัปดาห์ และสามารถ Targeting กลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงของศูนย์การค้าเซ็นทรัลในสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศมาต่อยอดทำ CRM Marketing ได้อย่างตรงจุด กลุ่ม Sports Lifestyle – ทำให้โครงการกลายเป็น Sport Destination มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา เล่น Skateboard ดังนั้นเราจึงเติมเต็มด้วยแบรนด์ใหม่ๆ อาทิ Rev-Runner ร้านรองเท้าวิ่ง และอุปกรณ์วิ่งโดยเฉพาะ, Columbia อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง, จักรยาน, กอล์ฟ, วิ่ง และลาน Skate park และ Gokarts