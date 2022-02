‘เอ็นซีฯ’ตั้งเป้าโตดันยอดขายทะลุ 4.6 พันล. พร้อมลุยเปิด 2 ศูนย์ wellness center ภายใต้ Nc Regen

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 ซึ่งมีมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในสภาวะค่อยฟื้นตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงจากไวรัส Covid-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอน ปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน หรือ Global Supply Disruption ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ แต่คาดว่าจะทยอยคลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี ดีมานด์ความต้องการบ้านแนวราบจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังมีความกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ทุกคนยังตระหนัก รวมถึงการใช้แนวทางการอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย หรือ Living with COVID ในฐานะผู้ประกอบการยังมีความอุ่นใจที่ภาครัฐขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน และจดจำนอง เพื่อช่วยผู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นช่วยกระตุ้นกำลังซื้อบ้านปี 2565 และมีความหวังว่าตลาดที่อยู่อาศัย จะกลับมาดีขึ้น มีการดูดซับในตลาดมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อบ้านมีความมั่นใจ

สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2565 เอ็น.ซี พร้อมเสริมแกร่ง ทีมงาน โดยรุกขยายโครงการฐานใหญ่แนวราบ เพิ่มขึ้นในทำเลศักยภาพสูง ยังมุ่งเติบโต ในธุรกิจอสังหาฯ แนวราบ ทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด, บ้านเดี่ยว ด้วยระดับราคา 3-5 ล้านบาท และสร้างฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นในทำเล ด้วยสื่อการตลาดออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อบ้าน ผ่านกลยุทธ์หลักดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และกิจกรรมส่งเสริมการขาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดโครงการใหม่เพิ่ม อีก 5 โครงการ 3 ทำเลศักยภาพ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท โดยทำตลาดบ้านระดับราคา 3-5 ล้านบาท ในสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้ายอดขายโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วย ยอดขาย 4,600 ล้าน และรับรู้รายได้ปี 2565 ที่ 2,500 ล้านบาท

นายสมนึกกล่าวว่า โดยบริษัทจะเน้นกลยุทธ์หลัก ด้านโปรดักส์ และนวัตกรรมด้านบริการ เพื่อมัดใจลูกค้าปี 2565 เดินตามคอนเซ็ปต์หลักของ แบรนด์ เอ็น.ซี รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ ตอบรับความเชื่อมั่น ให้กับ ผู้ซื้อบ้านแบรนด์เอ็น.ซี จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และโอมิครอน ทำให้เราได้เรียนรู้ กลับมาตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจัง ซึ่งเราตระหนักได้ว่าการมีพื้นที่ฟังก์ชั่นบ้านเพื่อตอบโจทย์รองรับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของสมาชิกครอบครัวที่เปลี่ยนไปการเลือกที่อยู่อาศัยจึงต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นเชื่อมต่อประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้อย่างครบครัน อีกทั้งการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็น จะเห็นได้ว่าหลายคนหันมาดูแลสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และรักษาสุขอนามัยยุคของ New Normal การอยู่อาศัย และการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งด้านการมีบริการรองรับ Lifestyle เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของทุกครอบครัวยุค New Normal เอ็น.ซี ให้ความสำคัญกลยุทธ์หลัก 2 ด้าน ปี 2565

1. กลยุทธ์ด้าน Product Benefit พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ตอบรับการอยู่อาศัยยุค New Normal ด้วยรูปแบบดีไซน์ทันสมัย มาพร้อมกับฟังก์ชั่น ที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกพื้นที่ภายในบ้าน เป็นการผสมผสาน ความสะดวกสบายทุกพื้นที่ในบ้านรองรับฟังก์ชั่น All From Home ทุกความสุข พร้อมสรรพที่บ้าน พร้อมส่งต่อพลังบวกในยุคครอบครัวรักบ้าน เพื่อสร้างสรรค์การอยู่อาศัยเติมความสุขทุกพื้นที่ให้มากกว่าคำว่า บ้าน รองรับครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเทคโนโลยี และแนวคิดตอบโจทย์ความสุข ทุกช่วงวัยในครอบครัว a///gen

2. กลยุทธ์ด้านบริการ ยกระดับสร้างประสบการณ์ Customer Experience ที่เหนือกว่า ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Touch Point และ Service ตอบรับการอยู่อาศัยในสังคมชุมชนบ้านจัดสรรอย่างเหนือชั้น เสริมบริการหลังการขายด้วย ALL FROM HOME CENTER และ ศูนย์ Wellness & Sport Center ภายใต้แบรนด์ NC Regen ศูนย์รวมด้านกีฬา และศูนย์สุขภาพครบวงจร ถือเป็นนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพให้กับสมาชิกลูกบ้าน ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นแค่การขายบ้านเท่านั้น แต่ยังพัฒนา ไปสู่การดูแลคุณภาพชีวิต อีกทั้ง ถือเป็นการเพิ่มมิติการให้บริการที่เหนือกว่าในด้านสุขภาพ ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากการ Transition ของ Family Lifestyle มีการเปลี่ยนถ่ายช่วงรุ่นสู่รุ่น มีความหลากหลายของช่วงวัย หลาย Generation ของครอบครัว มีปัจจัยสนับสนุนให้ทุกครอบครัว กลับมาห่วงใยคนที่เรารัก และให้ความสำคัญด้านสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายหลักที่ เอ็น.ซี ให้ความสำคัญกับ ลูกบ้านอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 28 มีจำนวนครอบครัวมากกว่า 7,000 ครอบครัวโซนเหนือ ด้วยกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีใน NC Regen ศูนย์ Wellness ,ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ,สปา สำหรับผู้สูงอายุ, ศูนย์โภชนาการ Education Hub, All From Home Center,คลินิคดูแลความงาม สระว่ายน้ำขนาดใหญ่, ฟิตเนสขนาดใหญ่ รองรับกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โซน Exercise Group สนามเทนนิส และสนามแบดมินตัน โดยจะมีการเปิดบริการ 2 ศูนย์ใหญ่ ภายใต้ชื่อ NC Regen ในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนลำลูกกาคลอง 6 มีขนาดพื้นที่ 5,328 ตร.เมตร และ Thanya Golf Club ลำลูกกาคลอง5 ขนาดพื้นที่ 1,015 ตร.เมตร

“มั่นใจในการทำยอดขาย ปี 2565 ให้ได้ถึง 4,600 ล้านบาท พร้อมเสริมทัพรองรับด้านการบริการ ผ่านแบรนด์ NC Regen ดีเดย์ต้นปี 2565 ถือโอกาสมอบสิ่งดีดี ให้กับสมาชิกโครงการพร้อม เปิดโอกาสให้การบริการดังกล่าว ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพให้กับ ทุกครอบครัวแบรนด์เอ็น.ซี และผู้ซื้อบ้าน ชุมชนในโซนเหนือ เพื่อมอบสิทธิพิเศษทางเลือกที่ดีที่สุดให้ครอบครัวที่รักสุขภาพ ตั้งแต่ต้นปี” นายสมนึก กล่าว