“ซีแพคฯ” ยกนวัตกรรมงานก่อสร้าง 3D ร่วมงาน “Bangkok Design Week 2022

นายพิพิธ โค้วสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ Salt and Pepper Studio เปิดเผยว่า ด้วยเจตนารมณ์แรกที่มีความสนใจในตัวนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของเหล่านักดีไซเนอร์อยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่อยากจะนำคอนกรีตของซีแพคมาออกแบบเป็นตัวฟาซาด เน้นเส้นสายที่เรียงเป็นแพทเทิร์นต่อกันเป็นชั้นๆ และนำเสนอออกมาในรูปแบบพาวิลเลียน เพื่อดึงดูดสายตาให้คนเข้ามาชมผลงาน พร้อมสร้างประสบการณ์ร่วมด้าน งานดีไซน์ทั้งในเชิงกราฟฟิกและแสงเงาที่เกิดขึ้นจากตัวฟาซาด นอกจากนี้ ยังเป็นการตั้งคำถาม หาความเป็นไปได้ในการออกแบบตัวฟาซาด ด้วยวิธีของเค้าเองในแต่ละคนอีกด้วย”

“การตีโจทย์ของการออกแบบตัวฟาซาครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดของทางซีแพคเอง ซึ่งเป็นลักษณะของ โมดูล่าร์ นำมาต่อกันจนเกิดเป็นรูปแบบฟาซาดที่มีแพทเทิร์นหลากหลายและยังคงมีมิติและมีเสน่ห์ของชั้นคอนกรีตที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ โดยลักษณะของฟาซาดคอนกรีตที่สร้างด้วย “CPAC 3D Printing Solution” เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาด 4.65 x 2.6 เมตร สูง 3.50 เมตร ซึ่งเป็น Scale ที่ถูกลดลงมาเพื่อความปลอดภัยในเรื่อง ความสูงของโครงสร้าง เนื่องจากเป็นอาคารที่จะจัดแสดงอยู่บนโครงสร้างชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ตัวผลงานฟาซาด ได้ใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เพียง 3 วัน เท่านั้น ก่อนนำมาติดตั้งบริเวณหน้างานโดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 วัน เป็นการลดระยะเวลาการทำงาน ลดการก่อสร้างที่ไม่เหลือ Waste ลดการใช้วัสดุและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution มีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงซับซ้อน และสามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนได้” นายพิพิธกล่าว

ในฐานะดีไซเนอร์ มองว่าเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างและการตกแต่ง ทั้งศักยภาพในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงซับซ้อน และเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ในการออกแบบทุกๆ มิติ โดยตอบสนองความต้องการของนักออกแบบ ที่จะสามารถสร้าง Material หรือชิ้นงานที่เป็น Customize ของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบอุตสาหกรรมที่มีในท้องตลาด

การยกนวัตกรรม “CPAC 3D Printing Solution” มาร่วมจัดแสดงในงาน งานนิทรรศการออกแบบ “Bangkok Design Week 2022” ในปีนี้ ซึ่งมาในธีม ‘Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด’ เป็นการตอบโจทย์ทั้งในแง่ของCo With Eco นวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Co With Culture สะท้อนแนวคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้วในกรุงเทพ แนวคิดในการใช้อาคาร การรื้อฟื้นอาคารคอนกรีตให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งได้ และสุดท้ายคือ Co With Future ความรู้สึกว่าเราอยู่ในจุด Future is Now! เพราะโลกอนาคตก็คือปัจจุบัน การสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อต่อยอดวิถีชีวิตยิ่งต้องคิดให้ล้ำ