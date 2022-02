‘ททท.’ จัดเทศกาล ‘เที่ยวเมืองไทย’ ครั้งที่ 40 เริ่มวันนี้วันแรก หวังดันรายได้ตลาดในประเทศตามเป้า 6.5 แสนลบ.

‘ททท .’ จัด เทศกาล ‘เที่ยวเมืองไทย’ ครั้งที่ 40 เริ่มวันนี้วันแรก หวังดันรายได้ตลาดในประเทศตามเป้า 6.5 แสนลบ.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้จัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565”ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 และ “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัย ประทับใจ และแตกต่าง ผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่พร้อมชูมาตรการสาธารณสุขจัดงานรูปแบบโควิด ฟรี อีเวนต์ สอดรับกับแคมเปญตลาดในประเทศ “เที่ยวเมืองไทยอะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม” พร้อมนำส่งคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่โดดเด่นและแตกต่างมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส โดยททท. คาดหวังว่า งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 จะเป็นกิจกรรมการตลาด (Event Marketing) หนึ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ทั้งช่วยผลักดันสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้รวม 1.28 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ 160 ล้านคน– ครั้ง สร้างรายได้ 656,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 10 ล้านคน สร้างรายได้ 625,800 ล้านบาท ดันยอดรายจ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศ เฉลี่ยต่อคน 4,100 บาท และ 62,580 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมครบถ้วนแล้ว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ททท. ชูหัวใจหลักด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยตามมาตรการสาธารณสุข ที่กำหนดจัดงานรูปแบบโควิด ฟรี อีเวนต์ ซึ่งจะพลิกโฉมด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ชมงาน แต่ยังคงสามารถสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาชม โดยผู้เข้าชมงานต้องได้รับการคัดกรอง 2 จุด คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดและเช็กอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” (หรือลงชื่อ) ตามข้อกำหนดของสวนลุมพินี และเมื่อเข้าชมในแต่ละโซนกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือแสดงหลักฐานรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจเอทีเคผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีบริการตรวจATK ราคา 35 บาท ในบริเวณงาน โดยติดตั้งแอปพลิเคชั่น Doctor AnyWhere เมื่อตรวจผ่านแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ซึ่งสามารถเข้าชมโซนอื่นๆ โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ รวมถึงยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้เข้าชมงานมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยมากขึ้น อาทิ การกำหนดจำนวนผู้เข้าชมของโซนในแต่ละช่วงเวลา (1 คน / 4 ตร.ม.) ซึ่งจะติดตั้งป้ายแสดงจำนวนผู้เข้า–ออกโซนอย่างชัดเจน การกำหนดพื้นที่รับประทานอาหาร (เปิดหน้ากาก) การจองคิวชมการแสดงผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ การใช้แฟลตฟอร์ม “เพลินไทย” เพื่อแสดงความหนาแน่นของผู้เข้าชมในแต่ละโซนงาน รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน ขณะเดียวกันผู้จัดงานทุกคน (เจ้าหน้าที่ททท. ผู้มาออกร้าน) จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และแสดงหลักฐานรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเอทีเคผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับภายในงาน ททท. ออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ พานักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวมิติใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ผ่าน 9 โซนกิจกรรม ได้แก่ โซนที่ 1 โฉมใหม่ท่องเที่ยวไทย AMAZING NEW CHAPTERS เริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวที่จะพลิกโฉมการท่องเที่ยว ในสไตล์ Base Camp ก้าวสู่พื้นที่สถานี TAT Studio ศูนย์ผลิตข้อมูลและควบคุมการออกอากาศผ่านแฟนเพจ Amazing Thailand ตื่นตาตื่นใจไปกับนวัตกรรมท่องเที่ยวใหม่ ในพื้นที่ TAT Travel Tech โชว์เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) และExtended Reality (XR) เปิดประสบการณ์เหนือระดับทดลองเป็น Virtual Influencer ของ ททท. และท่องเที่ยวผ่านโลก Metaverse พร้อมสัมผัสการ Casting ใน Studio ของจริงจากทีมงานช่างภาพมืออาชีพของ ททท. ในท่องเที่ยวไทย สไตล์ New Chapters by TAT Modeling จากนั้นแวะ Coffee Showcase ลิ้มรสกาแฟสายพันธุ์ไทยจาก Local Community ก่อนเดินชมการจัดแสดงภาพถ่าย เช็กอินโซน อ.ส.ท. สมัครสมาชิก และทำกิจกรรมWorkshop เรียนวาดภาพสีน้ำโดยวิทยากรมืออาชีพ เพลิดเพลินเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่าน Board Game และรับบริการข้อมูลข่าวสารรูปแบบใหม่ของ TAT Contact Center ผ่าน Chatbot และ Amazing Thailand eBook ในพื้นที่ 1672 เพื่อนร่วมทาง ไม่เพียงเท่านั้น เพิ่มบรรยากาศชิลๆ ด้วยการแสดงดนตรีและพูดคุยในแบบแคมป์ เบาๆ เพลินๆ จากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง อาทิ เที่ยวแบบ Low Carbon กับ กลัฟ – คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, ส้ม– มารี โอ๊ต – ปราโมทย์ และ ป็อป – ปองกูล ที่ยกรายการ Campปลิ้น มาร้อง เล่า เอาฮา ประสาคนเคยแคมป์ และวงเดอะ พาคินสัน

โซนที่ 2 หมู่บ้านภาคตะวันออก เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “East at Ease สบ๊ายสบายภาคตะวันออก” (ธีมสีEmerald) โดดเด่นด้วยแลนด์มาร์กและจุดถ่ายภาพซุ้มประตู สวนลอยฟ้า จำลองประภาคารแหลมงอบ จ.ตราด จุดถ่ายภาพกระดาน SUP Board และซุ้มประตู กิจกรรมปีนผา Soft Adventure ในบรรยากาศสไตล์แคมป์ปิ้ง นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา ตอบโจทย์ความเป็น “Thainess” เช่น สานกระเป๋ากระจูด การทำเดคูพาจเครื่องจักสานใบลาน การทอเสื่อกก การทำผ้ามัดย้อมสีลูกจาก และเอาใจสายกิน สไตล์“Food Explorer” ร้านลับและอาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง ข้าวมันปู จันรอนย่างข้าวหลามหนองมน สับปะรดตราดสีทอง และสนุกสนานไปกับการแสดงของจังหวัดภาคตะวันออก เช่น โชว์หุ่นละครเล็กจากโจหลุยส์ เรื่อง “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ การแสดงชุด Celebrate of The king รูปแบบ Light & Sound เรื่องราวการรวบรวมไพร่พลที่จันทบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงคาบาเร่โชว์ นอกจากนี้ ยังมีกอล์ฟ คลินิก สามารถเรียนรู้การเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐาน กับคลินิกกอล์ฟ ฝึกฝนฝีมือการไดร์ฟกอล์ฟ จากนักกอล์ฟมืออาชีพด้วย นอกจากนี้ ยังได้สนุกกับการแสดงดนตรีของ Serious Bacon เอ๊ะ – จิรากร Three Man Down Tilly Birds และ สิงโต – นำโชค

โซนที่ 3 หมู่บ้านภาคกลาง ก้าวสู่ดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึมซับประสบการณ์การท่องเที่ยวสไตล์ “เทรนดี้ C2 ภาคกลาง” (ธีมสี Crimson) โดดเด่นด้วยแลนด์มาร์ก เรือนไทยสีขาว สไตล์โมเดิร์น กับซุ้มประตูบ้านระจันสีขาว พร้อมจุดถ่ายภาพจำลองกังหันวิดน้ำเข้านาเกลือขนาดใหญ่ และ นาข้าว สะท้อนความเป็นคนภาคกลางได้เป็นอย่างดี ภายในโซนนักท่องเที่ยวจะได้พบกับไฮไลท์ร้านอาหารอร่อยเด็ด 7 ย่านน้ำภาคกลางในบรรยากาศตลาดย้อนยุค และสินค้าชุมชนและเกษตรอินทรีย์ ผ่านTOCA Platform ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรมสาธิตสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง อาทิ บ้านดินมอญ เกาะเกร็ด การปักผ้าโบราณ “ผ้าลายอย่าง” สาธิตการวาดหัวโขน การปั้นตุ๊กตาชาววัง การปั้น–เพ้นท์โอ่งจิ๋ว การฉลุลาย การทำโรตีสายไหม เป็นต้น และเพิ่มพลังความสร้างสรรค์ด้วยศิลปะที่ทันสมัยกับซุ้มงานศิลปะกราฟฟิตี้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมอันวิจิตรหาชมได้ยาก อาทิ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนการแสดงโขนคณะศิษย์นาฏศิลป์ การแสดงหุ่นละครเล็ก รำวงย้อนยุค ลำตัด ลิเก เพลงฉ่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

โซนที่ 4 หมู่บ้านภาคเหนือ เปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกลิ่นอาย “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia)” (ธีมสี Navy)ผสานความร่วมสมัยของงาน หัตถศิลป์ และกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการใช้สี ณ ฮ่อม (Navy Blue) ผ่านประสบการณ์ Unseen New Series อาทิ ม่อนหมอกตะวัน จ.ตาก เขาล่องเรือตาหมื่น จ.พิษณุโลก วัดหลวงขุนวินจ.เชียงใหม่ ประสบการณ์การดื่มชาและกาแฟ (Tea & Coffee Culture) ประสบการณ์งานเทศกาลประเพณี (Culture & Festival) และประสบการณ์เรื่องราวของอาหารและผลิตภัณฑ์เมืองเหนือ ห้ามพลาดเช็กอินแลนด์มาร์กจุดถ่ายภาพบันไดพญานาคทางวัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่ เติมความสดชื่นชิมชา–กาแฟเมืองเหนือ อาทิ กาแฟคั่วสวนชูใจจ.เชียงใหม่ Erabica Coffee จ.น่าน ชาสวรรค์บนดิน จ.เชียงราย ที่ข่วงตาแจ้ง (Tea & Coffee Culture) ย้อนเวลา ซึมซับเสน่ห์บรรยากาศวันวานในโซน วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia) ไปกับกิจกรรมรวมพลคนปีขาล และสัมผัสกลิ่นอายความงดงามของเมืองเหนือในบรรยากาศของ โดยจังหวัดอุทัยธานี เชียงใหม่ และสุโขทัย ส่งต่อความอาร์ตของสินค้าคนรุ่นใหม่จากวัตถุดิบชุมชนภาคเหนือในโซนคัวฮอม (Handicraft) พร้อมอุดหนุนของดีชุมชนทั้ง 23 ร้าน ที่กาดเมือง (OTOP) ปิดท้ายเติมเสบียงอาหารเหนือท้องถิ่นแบบลำแต้แต้ในกาดหมั้ว และประทับใจไปกับการแสดงบอกเล่าวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของภาคเหนือ จากศิลปินร่วมสมัยต่างๆ ดนตรีพื้นเมืองผสานดนตรีสมัยใหม่

โซนที่ 5 หมู่บ้านภาคใต้ เดินทางสร้างประสบการณ์ล่องใต้ได้แรงอก ยกสโลแกน Savory South หรอยแรงแหล่งใต้ (ธีมสี Silver ) ถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์แก่นักท่องเที่ยว ด้วย Theme “Art of Southern” ทั้งการแสดงมโนราห์หนังตะลุง และลิเกฮูลู ศิลปะการทำอาหารท้องถิ่น โดยมีแลนด์มาร์กและจุดถ่ายภาพสำคัญ ได้แก่ ซุ้มประตู 3 วัฒนธรรม และสตรีทอาร์ตภาคใต้ สื่อถึงประสบการณ์ Once in a lifetime ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลอง อาทิ ซุ้มประตูอุทยานธรรมเขานาในหลวง จ.สุราษฎร์ธานี ซุ้มประตูเมืองสงขลา เส้นทางธรรมสักการะหลวงปู่ทวด และไอ้ไข่วัดเจดีย์ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมนักท่องเที่ยวจะได้หรอยแรงไปกับโซน Roi-Licious ชวนชิมอาหารปักษ์ใต้ รสจัดจ้านหรอยแรงแบบต้นตำรับ อาทิ ขนมหวานป้ากี้ จ.พัทลุง เจ๊ติ้งซาลาเปาทับหลี จ.ระนอง ร้านข้าวหมกลุงดำ จ.สตูล สามช่องซีฟู๊ด จ. พังงา ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ จ.ยะลา ส่งต่อเอาใจคอกาแฟ ชวนชมศิลปะการชงเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟ ชาใต้ที่มีรสชาติไม่แพ้ใครในโซนพี่บ่าวคาเฟ่ และสุดปังกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดีไซน์ทันสมัยที่มีให้เลือกอุดหนุนกันแบบจุใจ อาทิ สตูลอันดามันเพิร์ล จ.สตูล Clothear เสื้อผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย จ.สงขลาBatik De Nara ผ้าบาติกดีไซน์ทันสมัยจาก จ.ปัตตานี และทำกิจกรรม D I Y handmade ด้วยตนเองได้กับบาราโหม BARAHOM ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์บล็อกไม้ จ.ปัตตานี บ้านโนรา ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดโนรา จ.พัทลุง และเพิ่มความสนุกสนานบนเวทีการแสดงด้วยการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง การแสดงมโนราห์ ศิลปะที่ได้รับรางวัลระดับโลกจาก UNESCO และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ เอกชัย ศรีวิชัย และวงพัทลุง

โซนที่ 6 หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลดล็อกประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคอีสานผ่านแนวคิด Isan in love หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน (ธีมสี Ivory) เสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Unseen New series ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ หอโหวด จ.ร้อยเอ็ด ภูพระ จ.เลย พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร เมืองลอยฟ้าและเมืองใต้พิภพ จ.นครราชสีมา และ โลกของช้าง จ.สุรินทร์ ตลอดจนนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน โดยมีหอโหวด จ.ร้อยเอ็ด เป็นแลนด์มาร์กสำคัญกลางโซนกิจกรรม ททท. พาตกหลุมรักถิ่นอีสาน ชวนท่องเที่ยวภาคอีสาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคอีสาน สัมผัสอาหารถิ่นรสแซ่บในโซนลานแซ่บนัว รวมเมนูเด็ดจากร้านดัง อาทิ ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวาง โคขุนภูเขาไฟ ต่อด้วยโซนตลาดนายฮ้อย นำเสนอมนต์เสน่ห์ของผ้าอีสาน และผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ผ้าไหมแพรวา ผ้าย้อมครามให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชม เติมชั่วโมงงานอาร์ตกับกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา ชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เชื่อมโยงประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ อาทิ มาลัยข้าวตอก บุญกระธูปออกพรรษา ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เพิ่มดีกรีความม่วนต่อกับโซนอีสานสราญศิลป์ จำลองเวทีการแสดงหมอลำภาคอีสานผสานร่วมสมัยในรูปแบบมัลติมีเดีย จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

โซนที่ 7 สตรีทฟู๊ด กทม. นำเสนอสีสันมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ความพิเศษของสตรีทฟู๊ด ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสีสันทางวัฒนธรรมของสตรีทอาร์ท จากคลองโอ่งอ่าง ที่ได้รับรางวัลระดับโลกเป็น “ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์” พร้อมพบกับแบงค็อกสตรีทฟู๊ด อาหารเด็ดของกรุงเทพฯ ของดีบางกอก 50 ร้าน อาทิ ไอติมลืมผัว ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ขนมบดิน (มะอ๊ะ) มัสยิดมหานาค หอยจ๊อเยาวราช สูตรดั้งเดิมกว่า 50 ปี ขนมก๋วยตั๊ส ชุมชนกุฎีจีน ข้าวขาหมู ข้าวขาหมูเพลินพุง ยืนพื้น ก๋วยจั๊บน้ำข้น น้ำพริกแม่เล็ก (สุบิน) ข้าวแช่แม่เฉลียวจินดา แกงไตปลาคั่วกลิ้ง ผัดไทป้าแมว น้อยหน่าขนมไทย น้ำสมุนไพร จูตะโกมล

โซนที่ 8 เวทีกลาง (MAIN STAGE) พบกับการแสดงวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเทืองไทยและพิธีเปิดปีท่องเที่ยวไทย2565 และการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย ชุด “นาฏยนวัตกรรมท่องเที่ยวไทย” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พบกับการแสดง อาทิ การแสดงดนตรีในสวน “สวนพลูคอรัส” และการแสดงจากศิลปินเป๊กกี้ ศรีธัญญา และ INDIGO วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 พบกับการแสดง อาทิ การประกวดเทพีเทศกาลเที่ยวเมืองไทยและการแสดง “โขน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พบกับการแสดง อาทิ การแสดงดนตรีในสวน “สวัสดีโชว์” และ การแสดงจากศิลปินสุนทราภรณ์ feat.อลิส Golden song วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พบกับการแสดง อาทิ การแสดงจากศิลปิน “ฉุลโหฬาร” การแสดงทางวัฒนธรรม “โนราห์เทพ ศรัทธา”

โซนที่ 9 เที่ยวไทยแบบใหม่ STYLE NEW NORMAL พาเรียนรู้จิ๊กซอว์สำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ประกอบด้วย ลดโลกเลอะ Low Carbon Tourism Innovation Startup และสินค้าทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรมไฮไลท์ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. เล่าเรื่อง ท่องเที่ยว BCG ผ่านกาแฟชุมชนในรูปแบบสภากาแฟ โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไร่กาแฟ

บ้านซับศิลาทอง จ.นครราชสีมา และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาแฟบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2. สร้างพลังแรงบันดาลใจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านบล็อกเกอร์และศิลปิน เช่น Pikaploy , กรรณ สวัสดิวัตน์ ณอยุธยา, ก้อง กรีน กรีน , กอล์ฟมาเยือน, วง 4EVE , วี วีโอเล็ต, เบล วริศรา, ลุลา, สินเจริญบราเธอร์ 3. เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับกิจกรรม Workshop อาทิ เพ้นท์จานเซรามิค จ.ลำปาง , ทำเสื้อมัดย้อมด้วยสีบาติกจ.ปัตตานี DIY วัสดุรีไซเคิล และเรียนรู้กับ Innovation startup ท่องเที่ยว รวมถึงจัดแสดงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ผ่านทางแฟนเพจ“7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

นอกจากโซนกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมี TAT Souvenir of Thailand จัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกภายใต้แบรนด์Amazing Thailand อาทิ เสื้อโปโล หมวก ร่ม กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น ด้วยดีไซน์โดดเด่น ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ และตอกย้ำแคมเปญ “ลดโลกเลอะ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รณรงค์การบริหารจัดการขยะ ลดการสร้างขยะภายในพื้นที่จัดงาน เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุรีไซเคิล อาทิ ชานอ้อย ไม่ใช้โฟมและลดการใช้พลาสติก ตามหลัก BCG Model