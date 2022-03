The 1 อัดแคมเปญใหม่ รู้ใจสมาชิก เลือกวันพิเศษด้วยตัวเอง รับคะแนน X2

รายงานข่าวจาก The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย แจ้งว่า ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “My Exclusive Double Points Day” ครั้งแรกที่สิทธิ์การเลือกวันช้อปสนุกรับพอยท์คูณสองจะมาอยู่ในมือของสมาชิก The 1 Exclusive โดยร่วมกับเครือเซ็นทรัล รีเทล ต่อยอดกลยุทธ์ Personalized Experience เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้อย่างตรงจุดตรงใจอย่างแท้จริง

โดยสมาชิก The 1 Exclusive ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น The 1 จากนั้นเพียงเลือก ”หนึ่งวันพิเศษ” ที่ต้องการช้อปเพื่อลงทะเบียนรับคะแนนคูณสองตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ สมาชิก The 1 Exclusive ก็จะได้รับคะแนน The 1 เพิ่มเป็น 2 เท่า ทุกใบเสร็จในวันที่เลือกตลอดทั้งเดือน เมื่อช้อปในวันนั้นๆ พร้อมโชว์บาร์โค้ดสมาชิกในแอป The 1 หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ในเครือเซ็นทรัล รีเทลทุกที่ที่ร่วมรายการ โดยคะแนนพิเศษจะถูกโอนไปยังบัญชี The 1 ของสมาชิกภายในเดือนต่อมา สมาชิก The 1 Exclusive สามารถเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือนจนถึงสิ้นปี 2565 นี้ (รวม 500 สิทธิ์ต่อเดือน จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน)

สัมผัสประสบการณ์พิเศษจาก The 1 Exclusive ได้แล้ววันนี้ โดยสมาชิก The 1 สามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The 1 Exclusive ในเดือนถัดไปหลังจากสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป หรือ 400,000 บาทเมื่อรวมกับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วมรายการ ผ่านการยื่นใบเสร็จ ณ จุดแลกของสมนาคุณทุกสาขา โดยสามารถเช็กยอดใช้จ่ายสะสมแบบ Real Time ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 ซึ่งจะเแสดงผลยอดซื้อสะสม ทั้งแบบเฉพาะเครือเซ็นทรัล รีเทล และแบบรวมยอดทั้งเครือเซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วม