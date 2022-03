LINE Consumer Business จัดทัพใหม่ รับวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ปูพรมขยายโอกาสธุรกิจ

LINE Consumer Business จัดทัพใหม่ผ่านกลยุทธ์ ‘ Empowering Thai Creative Culture’ รับวัฒนธรรมเชิงสร้ างสรรค์เติบโต ปูพรมขยายโอกาสธุรกิ จ

นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ธุรกิจพาณิชย์ภายใต้ LINE Consumer Business ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีครีเอเตอร์ไทยผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ร่วมงานกับ LINE (LINE Creators) แล้วกว่า 1 ล้านราย และสติกเกอร์วางจำหน่ายในตลาดของประเทศไทยกว่า 5.3 ล้านชุด มีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจาก LINE STICKERS หรือ LINE Verified Reseller มากกว่า 18,000 ร้านค้า ในขณะเดียวกัน แผนการผลักดันครีเอเตอร์ไทยสู่ IP Business มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยปัจจุบันมีครีเอเตอร์ไทยที่พัฒนาเข้าสู่ IP Business แล้วกว่า 28 ราย โดยมีความร่วมมือทางธุรกิจช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ อาทิ AIS, UNIQLO, NIVEA, The 1, LION และ LINE SHOPPING เป็นต้น โดยหนึ่งผลงานที่ริเริ่มจากแผนการพัฒนาและแสดงศักยภาพของครีเอเตอร์ไทยที่ได้จัดทำแล้วในปีที่ผ่านมาคือ รายการ THE NEXT CREATORS ล่า ท้า ฝัน เรียลลิตี้โชว์ที่ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ดาวรุ่งหน้าใหม่ ได้แสดงฝีมือและร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับตอบโจทย์ธุรกิจและแบรนด์ระดับโลก แต่ยังเป็นรายการที่เป็นสื่อในการให้ความรู้ผ่านการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในอาชีพครีเอเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและได้ผลการตอบรับเชิงบวกเป็นจำนวนมาก

ด้าน LINE MELODY เสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายเมื่อโทรผ่าน LINE Call ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยในปี 2564 มีผู้ใช้งาน LINE MOLODY ต่อเดือนกว่า 2.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปี 2563 กว่า 600% โดยปัจจุบันมีคลังเพลงทั้งสิ้นกว่า 38,000 เพลงจากกว่า 43 พันธมิตรค่ายเพลงและ Music Distributors ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยพันธมิตรรายล่าสุด Universal Music เสริมเพิ่มมาเมื่อกันยายน 2564 นอกจากนี้ยังมีการจัด LINE MELODY MUSIC CHARTS ชาร์ตเพลงยอดฮิต รายงานอันดับเพลงยอดนิยมประจำเดือนจากยอดดาวน์โหลด LINE MELODY ที่สะท้อนผลตอบรับและความนิยมในผลงานเพลง รวมถึงศิลปินได้อย่างชัดเจน เติมเต็มความสนุกและอินเทรนด์ให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา LINE ได้จัด LINE MELODY MUSIC AWARDS CONCERT คอนเสิร์ตลอยฟ้าออกอากาศสดบนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 88 ขบวน ไปพร้อม ๆ กับการเผยแพร่ในทุกช่องทางออนไลน์ของ LINE MELODY ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ออนไลน์และออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของ LINE MELODY ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ผู้ใช้งานได้มีความสุขเต็มอิ่มไปกับประสบการณ์ทางดนตรี

ขณะที่ LINE ดูดวง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านคนต่อวัน โดยมีบริการออนไลน์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขอพรแก้บน ตักบาตร ถวายผ้าไตร ทำสังฆทาน แก้ชง และอื่นๆ โดยบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การขอพร-แก้บนจากหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ และการแก้ชงในช่วงตรุษจีน โดยตัวเลขผู้ใช้งานจะมีมากขึ้นในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนของแต่ละเดือนซึ่งเป็นช่วงการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงมีการใช้งานมากขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ช่วงปีใหม่ และตรุษจีน โดยมีตัวเลขผู้ใช้บริการขอพร แก้บน มากกว่า 3,500 คนในปี 2564

“ในปี 2565 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา ควบคู่ไปกับการพัฒนา ยกระดับครีเอเตอร์ชาวไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายใต้ LINE Consumer Business ด้วยกลยุทธ์ “Empowering Thai Creative Culture” เพื่อรองรับการเติบโตของวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้จัดแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลักภายใต้ LINE Consumer Business ได้แก่

กลุ่มธุรกิจด้านครีเอเตอร์ (LINE CREATORS BUSINESS) นำโดย นางสาวธรรมรดี ไพรพิรุณโรจน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Consumer Product & Business Development กลุ่มธุรกิจบริการภายใต้การโทรด้วยเสียง (VOIP BUSINESS) นำโดย นางสาวกฤษกร เตกิตติพงษ์ หัวหน้าฝ่าย Consumer Product & Sales/Marketing” นายนรสิทธิ์ กล่าว

เดินหน้าพัฒนาครีเอเตอร์เต็มสูบ ลุยธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยหน่วยธุรกิจใหม่ ‘LINE CREATORS BUSINESS’

กลุ่มธุรกิจ LINE STICKERS ได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็น LINE CREATORS BUSINESS โดยจะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันครีเอเตอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานในทุกระดับ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานสติกเกอร์ ไปสู่ Commercial Arts ในรูปแบบต่างๆ เช่น Licensing IP Business และ NFT ซึ่งดำเนินการผ่านโปรแกรมการพัฒนาครีเอเตอร์ (Creators Development Program) ใหม่ ซึ่งจะส่งเสริมครีเอเตอร์ในทุกช่วงการเติบโตอย่างเหมาะสมและครบวงจร

นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของ Non-Fungible Token (NFT) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการแสดงออกถึงผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ในโลกดิจิทัล ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับครีเอเตอร์มากขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดย LINE CREATORS BUSINESS มีแผนที่จะจัดตั้ง LINE CREATORS Academy เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ข้องเกี่ยวกับ NFT ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงให้แก่ครีเอเตอร์และบุคคลที่สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครีเอเตอร์สามารถพัฒนาทักษะและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรองรับตลาด NFT ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ได้ และมุ่งหวังที่จะยกระดับตลาด LINE CREATORS NFT ไปอีกขั้น ด้วยการเปิดให้บริการ LINE CREATORS NFT for Business สำหรับธุรกิจที่สนใจนำ NFT ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจและการให้บริการ อาทิ การทำ Utility ให้กับแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน LINE ประเทศไทยได้เป็นพันธมิตรกับตลาด NFT (NFT Marketplace) ชั้นนำ อาทิ EAST NFT, Bitkub NFT, Coral by KASIKORN X และ Zixel by Zipmex

บุกธุรกิจ VOIP ผ่าน LINE MELODY เสริมประสบการณ์ LINE Call พร้อมบริการใหม่ “ดูดวงออนไลน์” เอาใจสายดูดวงผ่าน LINE Video Call

จากความสำเร็จอย่างมากของ LINE Call และ LINE VDO Call ที่มีอัตราการใช้งานเติบโตสูงกว่า 20% และ 30% ตามลำดับในปีที่ผ่านมา ทำให้ LINE MELODY กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่เสริมประสบการณ์การใช้งานเพิ่มสีสันให้กับการโทรผ่าน LINE Call เป็นอย่างมาก เราจึงยกระดับกลุ่มธุรกิจนี้ ให้เป็น VOIP BUSINESS หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต โดยในปีนี้จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ อาทิ ฟีเจอร์ “Assign by Friends” ที่สามารถระบุเสียงรอสายได้ตามรายชื่อเพื่อนใน LINE (Friends) อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายบริการไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้น ยังจะเพิ่มบริการดูดวงออนไลน์กับนักพยากรณ์ชั้นนำเต็มรูปแบบ

โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถกดจองเวลา จ่ายเงิน และเข้ารับบริการผ่าน LINE VDO Call ได้บนแพลตฟอร์มเดียว ในขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญในส่งเสริมและยกระดับผลงานศิลปินผ่าน LINE MELODY MUSIC CHARTS และ LINE MELODY MUSIC AWARDS CONCERT อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนศิลปินและโปรโมทผลงานเพลงคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่ให้ได้การยอมรับและสร้างความนิยมในหมู่แฟนเพลงผ่าน LINE MELODY อย่างต่อเนื่อง

“ใน 2 ปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และเป็นที่ชัดเจนว่า คนไทยไม่ได้เพียงแค่คอยปรับตัวตามเท่านั้น แต่มีการปรับตัวที่เร็วเท่าทันโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าการเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อของและทำกิจกรรมออนไลน์อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีของบล็อกเชน ที่คนไทยให้ความสนใจค่อนข้างสูงเป็นประเทศต้นๆ ที่ใช้เริ่มใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เราเองที่เป็น Life Platform มีหน้าที่ปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถนำศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย มาผสานและตอบรับเพื่อเทียบเคียงหรือนำหน้า ประเทศชั้นนำในโลกได้ LINE Consumer Business จะเป็นกำลังขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่สำคัญ เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมแบบไทย ให้ไปประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก บนเทคโนโลยีใหม่อย่าง NFT หรือการบริการแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อชีวิตคนไทย อย่างการดูดวงออนไลน์” นายนรสิทธิ์ กล่าว