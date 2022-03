กรมอุตุนิยมวิทยา ต้อนรับอธิบดีคนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน เน้นเติบโตบนวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.19 น.วันที่ 7 มีนาคม นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสัพพัญญุตญาณวิมล พระพุทธรูปประจำกรมอุตุนิยมวิทยา พระอินทราธิราชเจ้า และถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ออต.) คนที่ 25 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นในเวลา 10.30 น. นางสาวชมภารี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ผ่านระบบ Video Conference โดยได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยกลยุทธ์ TMD ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ประกอบด้วย T : Thriving in the next normal หมายถึง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่, M : Meaningful Services via impact-based weather forecast หมายถึง การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการนำข้อมูลสภาพอากาศมาเพิ่มมูลค่าเป็นการพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ D : Digital Transformation our infrastructures and services หมายถึง การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมกันนี้ นางสาวชมภารี ได้ขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกันขับเคลื่อนกรมอุตุนิยมวิทยาในก้าวต่อไป 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การมีทัศนคติเชิงบวก 2) การทำงานอย่างโปร่งใส ยึดหลักความรับผิดชอบ การเปิดเผยข้อมูล และการตัดสินใจที่โปรงใสตรวจสอบได้ 3) ความเชื่อมโยงร่วมใจ ขอให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย และสร้างคุณค่าร่วมกัน 4) การเน้นที่ผลลัพธ์และการพัฒนา มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น หมั่นเรียนรู้และรู้จักปรับตัว และ 5) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับความต้องการ ของผู้รับบริการ มีเป้าหมายในการทำงานภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน

ด้วยการประสานความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้กรอบนโยบายสำคัญนี้ จะช่วยขับเคลื่อนกรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถก้าวต่อไปและเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่อย่างมั่นใจ