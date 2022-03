‘ททท.’ มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ตอกย้ำมาตรฐานสถานประกอบการกว่า 160 ราย

‘ททท.’ มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ตอกย้ำมาตรฐาน สถานประกอบการ กว่า 160 ราย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 แก่สถานประกอบการมาตรฐาน SHA จำนวน 160 รางวัล ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากนักท่องเที่ยว รวม 132,256 คนทั่วประเทศไทย พร้อมกันนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้เกียรติร่วมพิธีฯ ณห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก มาตรฐาน SHA ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 42,191 ราย ซึ่งประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภท ได้แก่ 1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2. สถานประกอบการที่พัก โฮมเตย์ และ 3.ยานพาหนะ (ข้อมูล ณ วันที่ 7มีนาคม 2565)

สำหรับรางวัล The Best of SHA Awards 2021เป็นรางวัลที่มอบแก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 132,256 คน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมเกณฑ์การประเมินในเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

ในครั้งนี้ มีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 160 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล The Best of SHA Awards 2021 จำนวน 11 รางวัล จาก 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

1.พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว)

2. กะทิ บ้านอาหารไทยและขนมไทย (ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร)

3. รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป (ประเภทโรงแรมที่พัก และโฮสเตย์)

4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ประเภทยานพาหนะทางอากาศ)

5. ชิค คาร์เร้นท์ (ประเภทยานพาหนะทางบก)

6. จำปาหอมทัวร์ แอนด์ ทราเวล (ประเภทบริษัทนำเที่ยว)

7. เล็ทส์ รีแลกซ์ ออนเซน แอนด์ สปา ทองหล่อ (ประเภทสุขภาพและความงาม)

8. ศูนย์การค้าสยามพารากอน (ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า)

9. สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ (ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว)

10. โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ (ประเภทการจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ)

11. กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา MRT ลาดพร้าว (ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ)

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 81 รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 90ขึ้นไป), รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 46 รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 80ขึ้นไป) และรางวัลดีเด่น จำนวน 33 รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 70 ขึ้นไป)

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 จำนวน160 รางวัล ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com/thebestofsha