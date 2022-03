จีที ออโต้ ปลื้มยอดขาย วอลโว่ พุ่งกว่า 55% เปิดตัวบริการพิเศษพร้อมข้อเสนอมอเตอร์ โชว์

นายดนัย จันทรงาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีที ออโต้ จำกัด กล่าวว่า ขอบคุณ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ แต่งตั้ง GT Auto ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Volvo อย่างเป็นทางการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมทั้งกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่วอลโว่ได้ทยอยส่งรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกมาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า 100% แม้ว่าในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์เป็นอย่างมาก แต่ยอดจองของ GT Auto ในปี 2021 กลับสวนทางเติบโตขึ้นกว่า 55% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ GT Auto ได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย จึงทำให้ GT Auto สามารถก้าวสู่หนึ่งในผู้นำของตลาดรถยนต์วอลโว่ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับภาพรวมในปีนี้ GT Auto ตั้งเป้าของการเติบโตไว้ที่ประมาณ 40% นอกจากนี้ GT Auto ได้ตอบรับยุค Digital และปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้าให้สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริการและเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า โดยการเปิดตัวบริการ GT Anywhere บริการพิเศษอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ Volvo ในทุกขั้นตอนของการช้อปรถ

นายนวิน สันติพงศ์ไชย กรรมการ บริษัท จีที ออโต้ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปในยุค Digital Disruption และภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ GT Auto จึงได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ด้วยการเปิดตัวบริการพิเศษ GT Anywhere ซึ่งถูกพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Convenience Is Our Top Priority ที่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบที่สุดแห่งประสบการณ์ของความสะดวกสบายในทุกขั้นตอนการช้อปรถยนต์ Volvo ให้กับลูกค้าแบบไม่มีสะดุด ตั้งแต่ทดลองขับตลอดจนส่งมอบรถแบบถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือออฟฟิศ

ซึ่งบริการพิเศษ GT Anywhere ประกอบด้วย 1) GT Auto Test Drive Delivery : บริการพิเศษนำรถไปให้คุณทดลองขับถึงที่ 2) GT Auto Virtual Meet : บริการพิเศษส่งมอบประสบการณ์การรับชมรถแบบ Real-Time ผ่าน Video Call 3) GT Auto Online Booking Assistance : บริการพิเศษเหมือนมีผู้ช่วย Shop ส่วนตัว อำนวยความสะดวกในการจองรถยนต์ Volvo คันโปรด และ 4) GT Auto Touchless Delivery : บริการพิเศษส่งมอบรถใหม่ถึงมือคุณ

ทั้งนี้ จีที ออโต้ เชื่อว่า ด้วยบริการ GT Anywhere จะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์วอลโว่ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ วอลโว่ GT Auto ฉลองยอดเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการมอบข้อเสนอ Motor Show 2022 สำหรับรถยนต์ Volvo ทุกรุ่น ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 เม.ย. 2022 ที่โชว์รูม Volvo GT Auto ทุกสาขา หรือรับข้อเสนอ Motor Show ก่อนใคร ได้ทุกที่ ด้วยบริการพิเศษ GT Anywhere ที่ GT Auto เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด”

ปัจจุบัน วอลโว่ GT Auto เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Volvo อย่างเป็นทางการรายใหญ่ มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่

1.Volvo สาขาถนนวิทยุ ซึ่งเป็นโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐาน Volvo Retail Experience (VRE) แห่งแรกในประเทศไทย

2.Volvo SELEKT สาขาพัฒนาการ โดยเป็นโชว์รูม Volvo SELEKT แบบ Stand-alone แห่งเดียวในประเทศไทย

3.Volvo สาขาพัทยา โชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐาน VRE แห่งเดียวในภาคตะวันออก