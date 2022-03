ศุภาลัย เตรียมจัดงาน OPEN HOUSE PARTY อวดโฉมคอนโดฯ พร้อมอยู่ มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 1 ล้าน

รายงานข่าวจาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้จัดงาน OPEN HOUSE PARTY เพื่อเปิดคอนโดฯ ริมแม่น้ำ “ศุภาลัย ริวา แกรนด์” ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะจะเปิดตัวในวันที่ 26 – 27 มี.ค.นี้โดยภายในงานเปิดให้ลูกค้าที่สนใจได้จับจองเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ท ริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพ และธรรมชาติอันร่มรื่นบริเวณพื้นที่อนุรักษ์บางกระเจ้า โดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพ ติดถนนพระราม 3 ศูนย์กลางธุรกิจ เชื่อมสู่ถนนสายธุรกิจสำคัญ ทั้งถนนสาทร สีลม สุขุมวิท และสะพานภูมิพล (ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) พร้อมความสะดวกสบาย ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยที่จอดรถกว่า 130% (ของจำนวนยูนิต) อีกทั้งมอบความอุ่นใจและความเป็นส่วนตัวด้วยระบบลิฟท์ล็อคชั้น, Digital Door Lock และระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ด้วยระบบเข้า – ออกโครงการอัตโนมัติแบบ Access Control กล้อง CCTV ระบบป้องกันอัคคีภัย Smoke & Heat Detector และ Fire Alarm นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ The Riva Pool สระว่ายน้ำระบบเกลือ, Fitness, Sauna & Steam, Aerobic, Table Tennis Room, Game Room, Alice in Wonderland Kids’ Room, The Riva Library, Broadway Theater และ Snooker Room หรือจะพักผ่อนบน Sky Lounge และ Roof Garden หรือทำงานที่ห้อง Riva Grande Board Room และตอบรับกับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ลดการสัมผัสเข้าออก Lobby ด้วยประตูอัตโนมัติแบบระบบ Face Scan อีกทั้งติดตั้งแพลตฟอร์มสุขภาพอัจฉริยะ เพื่อดูแลสุขภาพให้แก่ผู้พักอาศัยภายในฟิตเนสอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีห้องพักอาศัย ขนาด 1 – 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 53.5 – 148.5 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 4.59 ล้านบาท สิทธิพิเศษ! จองภายในงานรับฟรี! ส่วนลดพิเศษสูงสุด 1 ล้านบาท* Hob & Hood และ ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung 6 ชิ้น พร้อมฟรี! ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนฯ* ผู้สนใจสามารถเลือกห้องชุดในทำเลและมุมมองที่คุณพึงพอใจ ณ สำนักงานขายโครงการ สอบถามข้อมูลโทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.supalai.com