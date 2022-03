ARUN PLUS กลุ่มปตท. ขนรถอีวี-นวัตกรรมร่วมงานมอเตอร์โชว์ 2022

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 และเปิดบูธอรุณ พลัส ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของ EV Flagship อย่าง Horizon+ EVme on-ion และ Swap & Go ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งาน EV ในทุกมิติ อาทิ เทคโนโลยี MIH Platform หรือ Open EV Platform โครงช่วงล่างของตัวรถที่มีความยืดหยุ่นสามารถนำมาประกอบเป็นช่วงล่างของ EV ได้หลายประเภท สถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และการให้บริการ EV แบบครบวงจรบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ก่อนใคร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. พร้อมเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) ด้วยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ ในการเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมพัฒนาระบบนิเวศ EV ของไทยให้ครบวงจร ซึ่งการเข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการในมหกรรมยานยนต์ระดับประเทศครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า กลุ่ม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคตในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์ม EV โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการแบบครบวงจรที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศ EV ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ควบคู่กับการรุกสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงตามทิศทางโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน และชีวิตของคนไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ ไฮไลต์ยนตรกรรมไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43

-ฮอริษอน พลัส (Horizon+) Towards EVery Possibility

ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี MIH platform หรือ Open EV Platform ซึ่งเป็นโครงช่วงล่างของตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรถยนต์ได้หลายประเภท สามารถช่วยแบรนด์รถยนต์ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นได้ และทำให้ผู้ใช้รถจะได้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้ โดยจัดแสดง Foxtron Model C รถ Crossover 7 ที่นั่ง กำลังขับเคลื่อนสูงสุด 400 แรงม้า อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 3.8 วินาที สามารถวิ่งได้ 700 กม./ชาร์จ และ Foxtron Model E กำลังขับเคลื่อนสูงสุด 750 แรงม้า อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 2.8 วินาที สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 750 กม./ชาร์จ โดยรถทั้ง 2 คัน เป็นรถ EV ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี MIH Platform เป็นฐาน

-ออน-ไอออน (on-ion) Towards EVerywhere

ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ที่กำลังขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และยังมีบริการติดตั้งเครื่อง EV Charger ตามที่พักอาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ พร้อมรับส่วนลดพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อ EV Charger ภายในงานเท่านั้น

-สวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) Towards EVery Ride

แพลตฟอร์มธุรกิจผู้ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ต้นแบบทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้นเพื่อทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน โดยเฉพาะไรเดอร์ในธุรกิจเดลิเวอรี่ ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “Swap & Go” ที่เชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อสลับแบตเตอรี่เดิมที่หมดกับแบตเตอรี่ใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเอง ในเวลาไม่ถึง 3 นาที โดยจัดแสดงตู้แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ได้ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูง โดดเด่นทั้งงานออกแบบและประสิทธิภาพในการขับขี่

-อีวี มี (EVme) Towards EVery Lifestyle

แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์การเป็นเจ้าของ EV แบบครบวงจร ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชัน ที่จะทำให้การใช้งาน EV เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการรถ EV จากแบรนด์ชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่น เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เลือกรุ่นรถ และกดจอง เพียงเท่านี้ก็สามารถรอรับรถได้ที่หน้าบ้าน พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน สำหรับผู้ซื้อ E-voucher ผ่านแอปพลิเคชัน EVme รับคูปองส่วนลดเพิ่มเติม และ NFT exclusive เฉพาะลูกค้า EVme เท่านั้น

-ผลิตภัณฑ์ G-Box for Residential

ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์ G-Cell พัฒนาโดย NUOVO PLUS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ARUN PLUS และ GPSC โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบ Solar Cell เป็นการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันไว้ในแบตเตอรี่และนำมาชาร์จรถไฟฟ้าในตอนกลางคืน โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุม สั่งการการทำงานต่าง ๆ ผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่พักอาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ