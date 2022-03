ธ.กรุงเทพ จับมือเอไอเอ ขายประกันชีวิตออนไลน์ เน้นคุ้มครองสูง-เบี้ยไม่แพง ซื้อง่ายผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนา ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ’ ให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเป็นมิตร เข้าถึง และเข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม เข้าใจคุณมากกว่าเดิม” โดยล่าสุด ได้พัฒนาความร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์ ‘Be Together For You’ เน้นการศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในรูปแบบและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าเฉพาะแต่ละบุคคล รวมถึงตอบโจทย์ความสะดวกในการซื้อประกันชีวิตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปสาขา

สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือ คนรุ่นใหม่มีความคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ไม่นิยมการใช้บริการที่สาขา การผนวกการซื้อประกันมาไว้บนโมบายแบงก์กิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความคุ้มครองที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อและทำรายการได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก ค่าเบี้ยไม่สูงมาก ขณะเดียวกันหากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการทำรายการ สามารถกดเมนูบนหน้าจอโมบายแบงก์กิ้งเพื่อโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟนได้ทันที

“นอกจากการเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อประกันออนไลน์ได้อย่างสะดวก ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ’ ได้ทยอยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME รวมทั้งการสมัครหรืออายัดบัตรเครดิตได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการขยายฐานผู้ใช้งานไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่นิยมทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เจ้าของธุรกิจ SME รวมไปถึงการเข้าไปสนับสนุน หรือเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ เช่น เกมออนไลน์ เพื่อเพิ่มฐานผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มฐานผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ให้เพิ่มเป็น 14 ล้านราย ภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันมีผู้ใช้งานโดยรวมราว 11 ล้านราย จากจำนวนบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพที่มีอยู่ราว 17 ล้านบัญชี” นางปรัศนี กล่าว

นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำให้ธนาคารสามารถสร้างจุดเด่นของบริการประกันชีวิต Be Together For You ขึ้นมาได้อย่างชัดเจน ทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม โดยภายในแต่ละกลุ่มเอง ก็มีแนวโน้มที่จะต้องการประกันชีวิตรวมถึงความคุ้มครองสุขภาพที่แตกต่างกันไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ‘Be Together For You’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายแต่ละบุคคลในลักษณะ Personalized Individual Need ที่สำคัญคือ ออกแบบขั้นตอนการซื้อที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเมื่อซื้อแล้วจะได้รับความคุ้มครองทันที

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์ ‘Be Together For You’ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอายุในช่วง 25-55 ปี ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะได้รับการนำเสนอแพ็กเกจและค่าเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละช่วงวัย พร้อมกับรูปแบบการสื่อสารผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ด้วยข้อความที่สอดคล้องกับความสนใจและความกังวลของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จึงช่วยตอกย้ำจุดยืนของธนาคารที่ต้องการเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่มีความเข้าใจและรู้ใจลูกค้า สามารถแนะนำบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการได้อย่างตรงใจ

ด้านนางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายพันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์เชิงกลยุทธ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์ ‘Be Together For You’ เราได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนี้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิตัล ซึ่งประกอบด้วยแบบประกันชีวิต เอไอเอ คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี (ไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) โดยได้จัดแพ็กเกจที่เหมาะสมกับตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการเพิ่มความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (AIA CI Plus), สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า (AIA HB Extra) หรือสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (AIA TPD)

สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเอไอเอผ่านแอพพ์ของธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตและสุขภาพได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป อีกทั้งลูกค้ายังสามารถศึกษาข้อมูลและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง”

ดร. คริสเตียน โรแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “การนำเสนอแบบประกันออนไลน์ Be Together For You จากความร่วมมือระหว่างเอไอเอ และธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ ช่วยตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ได้มุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และการวิเคราะห์ (TDA) นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง ซึ่งเรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้า ตามคำมั่นสัญญาของเรา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ในโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ธนาคารกรุงเทพได้เพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยโปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อลูกค้าที่ได้รับการนำเสนอ เลือกซื้อแบบประกัน ‘Be Together For You’ ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 ลูกค้าจะได้รับเพิ่มฟรี! ประกันคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด

ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับการนำเสนอประกันชีวิตออนไลน์ ‘Be Together For You’ สามารถเลือกซื้อประกันผ่าน ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ’ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือติดต่อเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ 02-353-8855 ทุกวัน เวลา 8.00-22.00 น.