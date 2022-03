The 1 สานต่อ “Shop with Point” ดึงพาร์ทเนอร์เสริมทัพ แลกรับไอเทมสุดฮอต

นายกิตติ ลลิตนันทวัฒน์ ผู้อำนวยการ CRM The 1 กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา The 1 ได้ริเริ่มแคมเปญ Shop with Point ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ในช่วงเวลาเพียง 3 เดือน สมาชิก The 1 ได้กดรับสิทธิ์แลกคะแนนอย่างคุ้มค่าผ่าน Shop with Point ไปกว่า 7 ล้านคะแนน ช่วยประหยัดค่าช้อปไปกว่า 2 ล้านบาท รวมถึงดึงความสนใจจากสมาชิกผู้ใช้แอป The 1 กว่า 6 ล้านรายที่ดันให้ Shop with Point ขึ้นเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกที่มีการค้นหาบนแอป The 1 มากที่สุด ในปี 2564 เราจึงเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตและตัดสินใจสานต่อแคมเปญ Shop with Point ในปี 2565 นี้ โดยตั้งเป้าเติบโตกว่า 2 เท่า เน้นกลยุทธ์การคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตรงใจสมาชิก The 1 ของเรามากยิ่งขึ้น พร้อมยังเสนอ ‘ดีลลับ’ ที่คัดสรรสินค้ายอดนิยมมาให้สมาชิกแลกคะแนน The 1 รับผ่าน Shop with Point ในแอป The 1 ได้ในเรตพิเศษคุ้มกว่า 50% แทนคำขอบคุณให้กับสมาชิกที่สนับสนุน The 1 อย่างดีมาโดยตลอด”

แคมเปญ Shop with Point คือแคมเปญที่ให้สมาชิกแลกคะแนน The 1 อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยส่งเสริมให้สมาชิกนำคะแนน The 1 มาใช้แลกเป็นสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดีจากทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัลแทนการใช้เงิน โดยสามารถแลกคะแนน The 1 ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวเองผ่านแอป The 1 และนำไปรับสินค้าในจุดที่ระบุได้ทันทีอย่างง่ายดายไร้รอยต่อ

ในปีนี้ เพื่อให้สมาชิกที่มีความสนใจหลากหลายสามารถเข้าร่วมแลกรับสินค้าผ่านแคมเปญ Shop with Point ได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น The 1 จึงเดินหน้าขยายพาร์ทเนอร์ไปกว่า 100 ราย โดยเน้นหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมอย่าง เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าความงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล อาทิ เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ โรบินสัน เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท เพาเวอร์บาย ซุูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป บ้านแอนด์บียอนด์ ไทวัสดุ และออโต้วัน ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสมาชิก The 1 ทั่วประเทศในปีที่แล้วและร่วมนำสินค้าจากหลากหลายแบรนด์มาร่วมแคมเปญมากขึ้น ไปจนถึงแบรนด์พาร์ทเนอร์นอกเครือเซ็นทรัลที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ สตาร์บัคส์ สเวนเซ่นส์ แกรม เซน อากะ ออน เดอะ เทเบิล เปปเปอร์ลันช์ คัตสึยะ แบล็ค แคนยอน โชนัน ชีวิต ชีวา ชาบูตง ซาลาเปาโกอ้วน และพาร์ทเนอร์อื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมมอบความคุ้มค่าผ่านแคมเปญ Shop with Point ตลอดทั้งปี 2565 นี้