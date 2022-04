CPF ปลื้ม คว้า รางวัลสูงสุด ด้านสิทธิมนุษยชน ใน “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA 2021

รายงานข่าาวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แจ้งว้า ได้รับ 4 รางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชีย” ประจำปี 2021 จากเวทีประกาศรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2021 โดยสามารถคว้าระดับ Gold Class ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ในประเภท Asia’s Best Sustainability Report (Human Rights) ตอกย้ำ การรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่รอบด้านและโปร่งใส และได้รับอีก 3 รางวัลจากงานเดียวกัน ประกอบด้วย รางวัลระดับ Silver ประเภท Asia’s Best Sustainability Report (Design) ส่วนอีก 2 รางวัล ในระดับ Bronze ได้แก่ Asia’s Best Environmental Impact Reporting และ Asia’s Best Supply Chain Reporting แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส

“รายงานความยั่งยืน 2021” ของซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” ตามแนวทาง 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ดำเนินภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและสร้างประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

การประกาศรางวัลในปีนี้ แบ่งออกเป็น 17 ประเภทรางวัล พร้อมยกระดับเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นขึ้น มุ่งให้ความสำคัญกับการวัดผลกระทบ และคุณค่าขององค์กรสู่สังคมและโลกมากขึ้น ทั้งนี้ ซีพีเอฟสามารถได้รับ 4 ประเภทรางวัล โดยได้รับรางวัลสูงสุดหรือระดับ Gold Class ด้านสิทธิมนุษยชน สะท้อนถึงการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรที่โปร่งใส มีการดำเนินงานในเชิงนโยบาย มีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนผลการดำเนินงานอย่างรอบด้านเป็นรูปธรรม