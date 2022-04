Mentagram จับมือ สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์เหนือระดับ สร้างประสบการณ์คนรุ่นใหม่

นายณัฐพล ปัทมพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมนทาแกรม จำกัด กล่าวว่า Mentagram เป็นผู้นำเข้าหลายแบรนด์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 10 ปี เราตั้งใจตอบโจทย์การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง GoPro จักรยาน Cannondale แว่นตากันแดดรักโลก Sunski รองเท้าวิ่ง On ซึ่งล้วนสอดคล้องกัน เป็นสินค้าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ความสนุกสนานที่ใช้ร่วมกันได้ สำหรับ Lift eFoil เป็นสินค้าใหม่ล่าสุด เทคโนโลยีนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน เราก็ติดตามตัว Foils มาเรื่อยๆ ด้วยปกติตนเองชื่นชอบกีฬาทางน้ำ เลยศึกษาและลองซื้อมาเล่น Lift ถือว่าเป็นแบรนด์แรกในโลกที่ผลิต Lift eFoil หลังจากได้ทดลองเล่นไปสักพักก็เห็นว่าหลายคนสนใจ Lift eFoil เลยติดต่อขอเป็นตัวแทนนำเข้ามาเปิดประสบการณ์ให้กับคนชอบเล่นกีฬาทางน้ำ พร้อมจัดแข่ง Lift Foils Thailand Challenge 2021 by Mentagram เมื่อปีที่ผ่านมสา เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับคนที่รักการเล่น Lift eFoil และสำหรับปีนี้เราได้สร้างปรากฎการณ์ระดับโลก ด้วยการจับมือกับ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม และพาร์ทเนอร์ต่างๆ ร่วมจัดงาน “Lift Foils World Record Attempt” ครั้งแรกที่จะโบยบินเหนือผืนน้ำด้วย Lift eFoil จากจุดเริ่มต้นที่ Marina Pattaya ข้ามทะเลไปถึง Surfspot Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างสถิติสู่สายตาคนทั่วโลกให้เห็นศักยภาพของคนไทย ซึ่งวันทำภารกิจแม้จะเจออุปสรรค์ใหญ่คือคลื่นลูกโต แต่ก็สามารถประสบความสำเร็จด้วยดีในระยะทางร่วม 120 กิโลเมตร กับระยะเวลา 9 ชั่วโมง

ความตั้งใจและความคาดหวังในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬา efoil ครั้งแรกในประเทศไทย คือต้องการสร้างแบรนด์ และแนะนำ Lift eFoil ในด้านการเป็นกีฬาทางน้ำที่เป็นคลีนเอ็นเนอร์จี้ ไม่ใช้น้ำมัน เราสามารถสนุกกับเครื่องเล่นสมัยใหม่ได้อย่างไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ การทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ Lift eFoil เป็นการโชว์ไอเดียให้คอมมูนิตี้ Lift eFoil ทั่วโลกได้เห็น ได้รับรู้ ว่าที่ประเทศไทยมีสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นการช่วยโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง

ในมุมมองของผู้บริหารการเติบโตของธุรกิจวงการอุปกรณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมในประเทศไทยยังโตได้เรื่อยๆ แต่อะไรที่เป็นของใหม่ ผมว่าเป็นธรรมดาที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเติบโต และการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราอยู่ในวงการ Distributor มาหลายปี การบริการหลังการขายถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เราสามารถขายทำโปรโมชั่นต่างๆได้ แต่สุดท้ายถ้า After Sales ให้ลูกค้าไม่ดี องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ตลาดไม่โต ซึ่งเราพร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในด้านนี้เต็มที่

ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด มีผลกระทบต่อ Mentagram บ้าง แต่ก็นับว่ายังขับเคลื่อนธุรกิจได้ในทิศทางที่ดี ปีที่ผ่านมาเรานำเข้า Lift eFoil มาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดอีกรอบ ตอนแรกกังวลว่า ยอดขายคงไหลช้ามาก ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายได้ 20 ลำ แต่ปรากฎว่าเราขายได้ถึง 60 ลำ คิดว่าปัจจัยหลักคือ เมื่อคนไม่ได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยว เลยใช้จ่ายกับอุปกรณ์กีฬา ส่วนในปีนี้ แม้สถานการณ์โควิดยังอยู่ แต่ผู้คนก็เริ่มเดินทางออกต่างประเทศได้บ้าง สำหรับไตรมาส 2 ตั้งเป้าไว้ว่า ยอดขายสำหรับ Lift eFoil จะสามรถทำได้เทียบเท่าปีที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์ที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้สินค้าราคาสูงขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ส่งมาจากทวีปยุโรป มีราคาเพิ่มขึ้น 30% แต่เราก็พยายามบาลานซ์ เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ปัจจัยต่างๆ จะเข้าที่เหมือนเดิม ในส่วนของภาพรวม Mentagram ในปีนี้ มีอีกหลายโปรเจค โดยเฉพาะ Lift eFoil เองก็มีแคมเปญร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “Lift ทั่วไทย ไปทุกที่” เราต้องการเข้าไปร่วมเปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนได้เห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะมาก ที่ยานพาหนะทางน้ำเข้าไม่ถึง ซึ่งคิดไว้ว่าจะทำร่วมกัน 20 Episode เชื่อว่าจะมีทั้งความสนุกในการเดินทางและประทับใจในความสวยของธรรมชาติแน่นอน

นางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยถึงเคมเปญสุดเอ็กซ์คูลซีฟตลอดซัมเมอร์ และการจับมือกันในการสร้างปรากฎการณ์กับ Memtagram ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจ ด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่ตรงกับสยามดิสคัฟเวอรี่โดยตรง ในคอนเซ็ปต์ “Come Play With Us” มาเล่นกับเรา ซึ่ง Memtagram มีทั้งของเล่นที่เป็นทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ที่มีความทันสมัยและที่สำคัญคือ เป็นกีฬาทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของสยามพิวรรธน์ที่ใส่ใจในด้าน Sustainability การจับมือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เริ่มจากการเปิด Pop Up Store ต่อด้วย กิจกรรม “Lift Foils World Record Attempt” นอกจากนี้ ยังมีเอ็กซ์คูลซีฟคอเลคชั่นพิเศษของรองเท้า On ซึ่งต้องขอบอกว่ารองเท้า On รุ่นใหม่ๆ มีที่สยามดิสคัฟเวอรี่มากกว่าที่อื่น สำหรับการจับมือกับ Memtagram กับสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังมีต่อเนื่องอีกแน่นอน กิจกรรมที่ผ่านไปเหมือนเป็นการ Kick Off อนาคตเรามองไปถึงกิจกรรมในสถานที่เอาท์ดอร์ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับธรรมชาติและใช้สินค้าที่ซื้อจริงๆ