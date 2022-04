‘สมประวิณ’ ย้ายฟ้าผ่าข้ามห้วย จากแบงก์กรุงศรีฯ สู่แบงก์ไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศแต่งตั้ง ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

โดย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ จะเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำทัพในการบริหารภาพรวมของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้างงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึกและงานวิเคราะห์ผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในกลุ่มธนาคาร ลูกค้า สังคม และประเทศชาติโดยรวม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานวิจัยของ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ EIC สามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank ได้อย่างแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

ดร.สมประวิณ ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจว่า สังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ 2 ประการด้วยกัน โดยประการแรก ทั้งวิกฤตโควิด 19 และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เราเห็นว่า เรากำลังเผชิญกับโลกที่ ‘มีความไม่แน่นอนสูง’ และประการที่สอง กระแส Disruption ครั้งใหญ่ของโลกที่กำลังเกิดขึ้นได้ก่อให้เกิด ‘ระเบียบโลกใหม่’ ที่ส่งผลต่อทั้งวิถีทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าวจะนำมาซึ่ง ‘ความไม่รู้’ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวอย่างไร

“ดังนั้นบทบาทสำคัญของ EIC คือการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ลึกและครบถ้วน รวมถึงการเชื่อมโยงตรรกะและการวิเคราะห์เพื่อทำให้เห็นว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรภายใต้เงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ให้กับกลุ่มไทยพาณิชย์ ลูกค้าและสังคมโดยรวม สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศทางธุรกิจและทางสังคมต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. สมประวิณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ (Chief Economist) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีและรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาแก่สาธารณชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ด้านประวัติการศึกษาเบื้องต้น ดร.สมประวิณ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทจาก University of Warwick สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกจาก University of Maryland at College Park สหรัฐอเมริกา