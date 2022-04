เอดเต้ บาย เอ็ตด้า ปลื้ม หลักสูตร “Electronic Signature” สุดปัง คนแห่เรียนเพียบ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่สถาบัน ADTE by ETDA หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA เปิดตัวหลักสูตร “ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ ในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้” ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร Digital Security, Digital Transformation, Electronic Signature และ Digital ID ฯลฯ เพื่อเป็นหลักสูตรที่จะช่วยติดอาวุธความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ พนักงาน บุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคนที่สนใจให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตและการทำงาน-การทำธุรกิจ รูปแบบใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านมาสถาบัน ADTE ได้ประเดิมหลักสูตรแรก คือ หลักสูตร Electronic Signature หรือ e-Signature ซึ่งเปิดอบรมไปเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 พบว่า มีคนเข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งพนักงาน บุคลากร จากหลายแห่งรวมถึงจากองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจต้องการนำความรู้ไปอัพเกรดการทำงาน

ความรู้ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากหลักสูตรนี้ ไม่เพียงได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Electronic Signature เท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าใจพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่ทันสมัย สู่การต่อยอดธุรกิจ เกิดการใช้งาน Electronic Signature ที่เหมาะสมกับองค์กร กฎหมายรับรองได้ พร้อมกับทำความเข้าใจในมุมของกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนที่เป็นตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นทีมผลักดันกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็นกฎหมายหลักของการทำ Electronic Signature ทีมจัดทำประกาศมาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมอัปเดตเทรนด์ ทิศทางอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรู้จักเทคโนโลยีที่ช่วยในการเข้ารหัสสำหรับสนับสนุนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ช่วยลดประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผนวกกับการ Workshop ที่ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติในการใช้ Electronic Signature วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ e-Certificate หลังอบรม และด้วยกระแสตอบรับที่ดีจากหลักสูตรนี้ ADTE จึงไม่รอช้ากับการเปิดรับสมัครต่อเนื่อง ในหลักสูตร Digital ID หลักสูตรที่ 2 ที่เปิดรับสมัครได้ไม่นาน ก็ทำให้มีคนสนใจเข้ามาสมัครอบรม ซึ่งล่าสุดได้เต็มทุกที่นั่งแล้ว

ดังนั้น สำหรับใครที่สนใจและพลาดในการสมัครทั้ง 2 หลักสูตร ต้องไม่รอช้า เพราะที่สถาบัน ADTE แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล ได้เตรียมไว้อีก 2 หลักสูตรที่จะเปิดสอนเร็วๆ นี้ ได้แก่ หลักสูตร Digital Transformation ที่จะสร้างคุณและองค์กรให้พร้อมกับโลกอนาคต เดินหน้าอย่าง Smooth & Smart ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยกระบวนการทำงานแบบ Paperless โอกาสที่คุณจะได้ถามกูรูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทำอย่างไรให้การ Transform สู่ e-Document มีแผนเริ่มอบรม วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 และหลักสูตร Digital Security หลักสูตรที่ได้วิทยากรจากทีมเบื้องหลัง ที่รับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ระดับประเทศตัวจริง ที่จะทั้งช่วยแชร์ความรู้ เทคนิค สำหรับการจัดการด้านมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักสูตรเดียวที่ทำให้คุณได้รู้วิธีป้องกัน รับมือจากภัยคุกคามอย่างรอบด้าน มีแผนเริ่มอบรม ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565