ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง คว้า 2 รางวัลสุดยอดผู้ส่งออกอาหารแห่งปี

นายอาณัติ จุลินทร กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลสุดยอดผู้ส่งออกอาหารแห่งปี 2021 จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย รางวัลผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี 2021 จากผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช Meat Zero และ รางวัลผู้ส่งออกด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแห่งปี 2021 จากนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องสินค้าผลิตภัณฑ์ไก่ที่ลดการใช้กระดาษ ตอกย้ำการเป็นบริษัทผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“การได้รับรางวัลสำคัญในครั้งนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าของ ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง บริษัทในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง มีมาตรฐานความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล” นายอาณัติกล่าว

รางวัลผู้ส่งออกด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแห่งปี 2021 หรือ The Product Exporter of the Year – Food เป็นผลจากบริษัทฯ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องสินค้ากลุ่ม C.P. brand black bag ผ่านการดำเนินโครงการ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ซีพี” (C.P.Packaging Innovation project) ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ 44% เทียบกับกล่องเดิม แต่ยังเพิ่มความแข็งแรง กล่องไม่ฉีกขาดง่าย ช่วยให้การยกหรือขนส่งสะดวกขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังออกแบบกล่องทำหน้าที่เป็นตัวนำเสนอสินค้าบนชั้นวางสินค้า ช่วยให้สินค้าโดดเด่น และดึงดูดสายตาลูกค้าได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำร่องใช้กล่องกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ Flamin Chicken tenders ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และต่อยอดใช้กับสินค้าอาหารอื่นๆ อีก 4 ประเภท ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ใช้กล่องกระดาษแบบใหม่มากกว่า 200,000 กล่อง ซึ่งเทียบเท่ากับการไม่ตัดต้นไม้ได้กว่า 170 ต้น

ขณะที่ รางวัล “ผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี 2021” (The Export Initiative of the Year – Food) เป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมเนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ซึ่งมาจากผลสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม PLANT-TEC ที่บริษัทร่วมกับสถาบันศึกษา แสะศูนย์วิจัยชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ทั้งลักษณะ รสชาติ กลิ่น ไปจนถึงเนื้อสัมผัส ยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ด้วยส่วนประกอบที่ทำจากพืช ปราศจากคอเลสเตอรอล อีกทั้งยังมีโปรตีนเทียบเคียงกับเนื้อสัตว์ และไฟเบอร์สูง ตอบรับผู้บริโภคกลุ่มมังสหวิรัติยืดหยุ่น กลุ่มรักสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ Meat Zero ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคคนไทยนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2564 กลายเป็นแบรนด์เนื้อจากพืชอันดับหนึ่งของไทยอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ส่งออกไปสู่ตลาดฮ่องกง และสิงคโปร์ และในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนส่งออกไปที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ตามเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นแบรนด์เนื้ออันดับ 1 ของเอเชียภายในอีก 3 ปีข้างหน้า และยังมีแผนส่งออก Meat Zero ไปตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปอีกด้วย

ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง มุ่งมั่นขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการสูง ร่วมดูแลสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม