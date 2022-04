เอสซี ทุ่มจัดงาน ‘FeelSCCondo’ 21-27 เม.ย.นี้ ราคาเริ่ม 1.99ล้าน

นางกนกอร หลิมกำเนิด หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง บ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับกลยุทธ์เชิงรุกของคอนโด SC Asset ในปีนี้ นอกจากจะมีการพัฒนาคอนโดแบรนด์ใหม่สำหรับเจน Y แล้ว เรายังมุ่งสร้างประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง Value ที่ลูกค้าจะได้รับจาก SC Asset สำหรับครั้งนี้จึงได้นำ 4 คอนโดคุณภาพมารวมทุกประสบการณ์ความรู้สึกจัดไว้ในงานเดียว ‘FeelSCCondo’ โดยทุกโครงการล้วนสะท้อนผ่านแนวคิดเชื่อมต่อ Solutions สู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ SC Asset เราให้ความสำคัญสูงสุด

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมาายนนี้ที่ ชั้น G เซ็นทรัล ลาดพร้าว สำหรับภายในงาน ‘FeelSCCondo’ แบ่งเป็น feelchidlom

จะมีพื้นที่ไหนที่อยู่ใจกลางชิดลม ที่สามารถซ่อนตัวจากความวุ่นวาย เสมือนได้ใช้เวลา Staycation โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่ ได้ดีเท่า โครงการ 28 ชิดลม (28 CHIDLOM) คอนโดมิเนียมฟรีโฮลด์ทำเลใจกลางชิดลม เพียง 180 เมตร ถึง Central ชิดลม และเพียง 250 เมตร จาก BTS ชิดลม พร้อมการออกแบบ Facade Jewel box design สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรูย่านชิดลม

feelclosetothenature เพื่อชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติกว่าที่เคย… ผ่านการดีไซน์ที่เชื่อมต่อบรรยากาศธรรมชาติจากภายนอกสู่ภายในอย่างไร้รอยต่อหนึ่งเดียวใจกลางห้าแยกลาดพร้าวภายใต้คอนเซปต์ URBAN LUXURY LIVING, INSPIRED BY NATURE กับโครงการ เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส (The Crest Park Residences) ที่เป็นโครงการ Luxury ที่ดีที่สุดบนห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ภายในปลายปีนี้

feelhybrid โครงการ เซ็นทริค รัชโยธิน (Centric Ratchayothin) ภายใต้คอนเซ็ปต์ A place for your hybrid lifestyle : นิยามใหม่

ให้ชีวิตใจกลางเมืองเชื่อมต่อทุกความต้องการกับรูปแบบไลฟ์สไตล์ให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต feellikehome

คอนโดอารมณ์บ้าน โครงการ แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น (CHAMBERS ON NUT STATION) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Where life always on time คอนโดที่หลีกหนีความวุ่นวายและสามารถพักผ่อนได้เหมือนอยู่บ้าน ห่างจาก BTS อ่อนนุชเพียง 230 เมตร