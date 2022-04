ทายาท บิ๊กแสนสิริ ฉลองสมรสเรียบง่าย ที่สหรัฐอเมริกา

ทายาทแสนสิริ “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” ลูกชายคนกลาง “เศรษฐา-พญ.พักตร์พิไล” สมรสแฟนสาวด้วยพิธีเรียบง่ายที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน โพสต์ภาพถ่ายพร้อมระบุแคปชั่นบนเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความยินดีลูกชายคนกลาง แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน แต่งงานแฟนสาว Cassandra Calderon โดย พญ.พักตร์พิไลได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพครอบครัวร่วมกันที่สวนสาธารณะชื่อดัง ประเทศสหรัฐอเมริกา

“A prefect day in Central Park with the newly Wedded. Congratulations Cassie and Nab ?????? and Thanks for making me the happiest Mom”

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กับ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ น้อบ-ณภัทร ทวีสิน นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน โดย แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน เจ้าบ่าวเป็นลูกชายคนกลาง ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทั้งนี้ แขกไฮโซ บรรดาซีอีโอ นักธุรกิจ เพื่อนสนิท ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี

