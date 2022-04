“ไทย” คว้าเจ้าภาพจัดงาน TBEX ASIA 2022 ชูภูเก็ตนำเสนอคุณค่าการท่องเที่ยวโฉมใหม่

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดย ททท. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (สสปน.) และจังหวัดภูเก็ต คว้าเจ้าภาพงาน Travel Blog Exchange Asia 2022 (TBEX Asia 2022) งานประชุมระดับโลกของนักเขียนออนไลน์(บล็อกเกอร์) และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Diversity of South : Phuket & Beyond” นำเสนอจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ตในหลากหลายแง่มุม อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหารถิ่น กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และวิถีชีวิตชาวใต้ เพื่อตอกย้ำความพร้อมในการเปิด “ปีท่องเที่ยวไทย 2565” หรือ“Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters”

“นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน TBEX Asia 2022 อีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “Diversity of South: Phuket & Beyond” เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านพื้นที่การจัดงาน คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านผู้ทรงอิทธิพลบน สื่อสังคมออนไลน์จากทั่วโลกซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมค้นหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวตลอดจนบอกเล่าประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลแก่สาธารณชน รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มประเทศเอเชีย พร้อมยกระดับภาพลักษณ์เชิงบวกสู่การเป็น World Class Destination ทั้งนี้ ททท. ได้รับเกียรติในการร่วมเป็น Platinum Sponsor ในงาน TBEX North America 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2565 ณ เมืองไตรซิตี รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน TBEX Asia 2022 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไปบนเวทีในช่วงปิดการประชุมหลัก (Closing Keynote Session) และเชิญชวนเหล่า Blogger เข้าร่วมงาน พร้อมนำเสนอแนวคิดในการจัดงาน “Diversity of South : Phuket & Beyond” และส่งมอบคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยโฉมใหม่ ผ่านแคมเปญ”นายศิริปกรณ์กล่าว

นายศิริปกรณ์กล่าวว่า Amazing New Chapters ภายใต้แนวคิด From A to Z Amazing Thailand Has it All ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้ามาค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ มากกว่าที่เคยสัมผัส ด้วยสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ Nature to Keep, Food to Explore และ Thainess to Discover ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลข่าวสารและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Blogger และ Influencer จากตลาดอเมริกาจำนวนกว่า 50 ราย

สำหรับงาน TBEX ASIA 2022 มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Pre-Bex Tourการจัดรายการนำเที่ยวเพื่อนำเสนอ ความหลากหลายและเสน่ห์ของภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 Conference Day การจัดประชุมในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และการจัด Familiarization Trip สำหรับ Travel Creators (Bloggers) ภายหลังการจัดประชุม เพื่อสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่

งาน TBEX จัดขึ้นครั้งแรกที่ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2009 และมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการหมุนเวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 680 ราย ทั้งนี้ บล็อกเกอร์และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวไทยที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.tbexcon.com/Asia-2022