“ททท.” เชิญอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังออสเตรเลีย ร่วมโครงการ TAT หวังช่วยโปรโมตเที่ยวไทย

นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้เชิญ Ms. Tina Pik อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังจากเครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ และเชียงราย ในโครงการ “Tourism Ambassador Trip (TAT)” เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อหาและถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้างการรับรู้แคมเปญ Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters พร้อมขยายฐาน New Segment ตามกลยุทธ์องค์กร ปี 2565

นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า ตามกลยุทธ์ส่งสริมการท่องเที่ยวปี 2565 ของ ททท. ที่มุ่งส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ใน การขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย สำหรับตลาดระยะใกล้ ททท. ผลักดันภายใต้แนวคิด New Chapters, New Opportunity ในกลยุทธ์ 5 News ประกอบด้วย New Segment , New Area , New Partner, New Infrastructure และ New Way ควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการตลาดด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าการท่องเที่ยวไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นำสู่การกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ โดยโครงการ “Tourism Ambassador Trip (TAT)” เป็นการส่งเสริมการผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างประเทศและเพื่อสร้างกระแสการรับรู้แคมเปญ Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters รวมถึงสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

“Ms. Tina Pik และครอบครัว ซึ่งเป็น Travel Influencer/Tiktoker ที่มีชื่อเสียงจากเครือรัฐออสเตรเลีย ผู้สร้างสรรค์ Video Content เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Tiktok, Youtube, Instagram ในชื่อ “Hangry by Nature” และมีจำนวนผู้ติดตามทาง Social Media กว่า 1.5 ล้านราย โดย ททท. ได้เชิญคุณ Tina เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Tourism Ambassador Trip (TAT)” มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ตามแนวคิด “From A-Z Amazing Thailand has it all” ทั้งนี้ Ms. Tina Pik และครอบครัว ได้เดินทางมายังประเทศไทยระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ และเชียงราย”นางสาวสุกัญญากล่าว