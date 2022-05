‘นีโอ’ ขนโปรโมชั่นตอบโจทย์ท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์ รับเปิดประเทศเต็มสูบ

นีโอฯ จับมือ ททท. ทีเส็บ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จัดใหญ่ โปรโมชั่น-แพ็คเกจท่องเที่ยว พร้อมอุปกรณ์และบริการจัดเต็ม ทั้งกอล์ฟ ดำน้ำ เดินป่า แคมป์ปิ้ง ท่องเที่ยวกลางแจ้ง ขานรับกระแสแห่เที่ยวไทย ในงาน “Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THAILAND PREMIUM TRAVEL FAIR” วันที่ 5-8 พฤษภาคมนี้ ที่ ไบเทค บางนา พบสินค้าและบริการกว่า 500 ราย จัดเต็มกับส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมผนึกกำลัง Lazada จัดแคมเปญเลือกช้อปออนไลน์

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ผู้จัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022 (ไทยแลนด์กอล์ฟ แอนด์ ไดฟ์ เอ็กซ์โป พลัส ทราเวลเลอร์ แอนด์ เอาท์ดอร์ เอ็กซ์โป) เปิดเผยว่า จากกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจกรรมภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ที่ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศได้ รวมถึงการฟื้นตัวของธรรมชาติทางทะเล และป่าเขา และกระแสไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของบรรดาเหล่า Influencer และดารานักแสดงชื่อดัง ช่วยจุดกระแสการท่องเที่ยวแนวแคมป์ปิ้งเอาท์ดอร์ในประเทศไทยให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะเติบโตเกินกว่า 100% ในปี 2565

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศที่จะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ จึงได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022” เพื่อตอบสนองการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว รองรับแนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้คนไทยได้กลับไปสัมผัสธรรมชาติที่ฟื้นตัวอีกครั้ง

โดยในปี 2565 งาน “Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THAILAND PREMIUM TRAVEL FAIR” (ไทยแลนด์พรีเมียมทราเวลแฟร์) โดยได้รวบรวมผู้ประกอบกว่า 500 บูธ พร้อมนำเสนอเเพ็คเกจท่องเที่ยว Voucher ที่พักและโรงแรม อุปกรณ์เดินป่า แคมป์ปิ้ง แพ็กเกจกรีนฟี ที่พักในสนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ โรงเรียนสอนดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพ พร้อมส่วนลดกว่า 80% และพิเศษไปกว่านั้นยังได้ร่วมกับ Lazada จัดเเคมเปญ “Lazada 5.5 x GOLF • DIVE • TRAVELER • OUTDOOR EXPO” ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน Lazada ในระหว่างวันงานได้ตลอด

24 ชม. พร้อมรับส่วนลดต่อที่ 2 อีกกว่า 1,000 บาทอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมและไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงาน มีดังนี้

Thailand Golf Expo 2022

•1 พัตต์ 1 แสนบาท เพียงซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 2,000 บาท ก็มีสิทธิ์พัตต์ลุ้นแสนในทันที

•Golf Simulator และกิจกรรม “Quick Fix” พัฒนาขีดความสามารถนักกอล์ฟด้วยเวลา 15 นาที ที่คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกสอนและระบบประมวลผลวงสวิงของคุณแบบเรียลไทม์

Thailand Dive Expo 2022

•เสวนาแชร์ประสบการณ์ด้านการดำน้ำ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และกูรูของวงการดำน้ำ เช่น

คุณคารีสา สปริงเก็ตต์ ที่จะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “Dive responsibility: how divers can become environmentalists” คุณสายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข และคุณนันทวุฒิ บุญรับทรัพย์ ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ “Lifestyle คุณครู Blue Prodigy by Sea Mastermind” เป็นต้น

•ฟังความประทับใจที่ผู้พิการนั่ง Wheel Chair และพิการทางสายตาได้ลงไปสัมผัสประสบการณ์ใต้น้ำจากเสวนาหัวข้อ “Disability to DiveAbility เดินไม่ได้ มองไม่เห็น แต่ฉันทำ (ดำ) ได้”

• กิจกรรมรับบริจาคชุดและอุปกรณ์ดำน้ำมือสองเพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิต

วชิรพยาบาล และมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร จังหวัดยะลา ที่ต้องการนำอุปกรณ์ดำน้ำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Traveler & Outdoor Expo 2022

•กิจกรรมการประมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•กิจกรรมสุดมันส์เอาใจสายแอดเวนเจอร์ สายสตรีท กับการแข่งขัน Wavebank Snap Game ในเวลา 1 นาที, Wave Carving Game ประลองความเร็ว จัดร่วมกับ Decathlon Sports Thailand

•กิจกรรมแข่งขันปีนหน้าผาจำลอง เป็นต้น

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แม้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ ททท. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตลาดท่องเที่ยวได้วางนโยบายและแผนงานในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก การจัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022 ในครั้งนี้จึงได้ปรับแนวคิดมาเป็น Thailand Premium Travel Fair 2022 “มางานเดียว…เที่ยวได้ครบ” เพื่อเป็นการตอกย้ำความพร้อมและศักยภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของ ททท. ที่มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพและนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง มีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามแนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจะมีส่วนผลักดันให้เกิดรายได้ ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม (responsible tourist) และเต็มใจใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสะท้อนภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

“เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังวิกฤติโควิด-19 ททท. จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดเลือกผู้ประกอบการมาร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยว ในส่วนของงาน Traveler ด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในงาน แล้วออกไปเที่ยวเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ช่วยบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติได้ให้การสนับสนุนผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ จำนวน 41 งาน โดยมีงานแสดงที่จัดอย่างต่อเนื่องจำนวน 23 งาน และงานที่เกิดขึ้นใหม่จำนวน 18 งาน ซึ่งนี่นับเป็นสัญญาณอันดีที่สะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ผ่อนปรนมาตรการให้นักเดินทางจากต่างชาติ ทั้งที่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และทั้งที่มีผลตรวจหรือไม่มีผลตรวจ RT-PCR สามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โรคโควิด-19 จะปรับลดจาก Pandemic เป็น Endemic หรือโรคประจำถิ่นในที่สุด