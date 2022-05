ทีเอ็มบีธนชาต จัดโปรพิเศษงาน Money Expo 2022

รายงานข่าวจาก ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบีแจ้งว่า ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ (Money Expo Bangkok 2022) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.2565 ที่ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ทีทีบีจะนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษกับ “สินเชื่อบ้านแลกเงิน เคลียร์หนี้” ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63% ต่อปี และกิจกรรมแนะนำความรู้ทางการเงินจาก fintips by ttb โดยในงานดังกล่าวลูกค้าจะพบกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการเงินทั้ง 4 มิติ เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้ และอนาคต ดังนี้

ลูกค้าที่เปิดบัญชีทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free)ในงานเพียงฝากเงิน 5,000 บาท พร้อมดาวน์โหลดและเปิดบริการ ttb touch รับทันที บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท หรือเปิดบัญชี ttb all free โดยฝากเงิน 500 บาท พร้อมดาวน์โหลดและเปิดบริการ ttb touch และเปิดบัญชีทีทีบี โนฟิกซ์ (ttb no fixed) โดยฝากเงิน 1,000 บาท รับฟรี! หมอนลูกเต๋า ทีทีบี มูลค่า 280 บาท

ศึกษาและวางแผนการกู้ยืมอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและจัดการภาระหนี้ผ่านโซลูชั่นสินเชื่อที่มีให้เลือกตามความเหมาะสม เช่น รวบหนี้เพื่อเปลี่ยนดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลงและลดภาระรายจ่าย ข้อเสนอดอกเบี้ยถูกพิเศษเมื่อกู้ยืมไปใช้กับสิ่งที่จำเป็น โดยภายในงานลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้แก่ 1.สินเชื่อบ้านแลกเงิน เคลียร์หนี้ ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63% ต่อปี (ปกติ 5.40% ต่อปี) และเมื่อสมัครพร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับฟรี Home Loan Box Set มูลค่า 350 บาท 2.สมัครคู่คุ้มกว่า โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก เมื่อสมัครรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินกู้เพิ่ม โดยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก MRR-4.28% ต่อปี หรือเท่ากับ 2% ต่อปี (ปกติ 2.75% ต่อปี) และวงเงินที่ขอกู้เพิ่มด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก MRR-1.38% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.9% ต่อปี (ปกติ 5.40% ต่อปี) เมื่อสมัครพร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับฟรี กระเป๋า Shopping Bag Home Loan มูลค่า 250 บาท

3.สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) เช็กวงเงินสินเชื่อรถแลกเงิน ttb DRIVE ที่บูธ ttb สมัครและทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายในงาน พร้อมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ttb touch เพื่อตรวจสอบสถานะผลการอนุมัติวงเงิน รับทันที กระเป๋า ttb DRIVE มูลค่า 490 บาท 4.สินเชื่อบุคคลทีทีบี แคชทูโก (ttb cash to go) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.ดอกเบี้ย 9% ต่อปี 3 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี) และ 2.ส่วนลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน เพียงแค่ใช้บัญชี ttb all free 5 ครั้งต่อเดือน และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ttb cash to go พิเศษ! รับเงินเครดิตเข้าบัญชี ttb all free 1,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคล ttb cash to go วงเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป (กรณีวงเงินอนุมัติน้อยกว่า 5 แสนบาท จะได้รับเครดิตเงินเข้าบัญชี 100 บาท สำหรับวงเงินสินเชื่อทุกๆ 1 แสนบาท)

นอกจากนี้ ในส่วนของลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่อรถแลกเงิน ttb DRIVE หรือ สินเชื่อบุคคล ttb cash to go หรือ บัตรกดเงินสด แฟลช (ttb flash) พร้อมเปิดบัญชี ttb all free รวมถึงดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น ttb touch รับฟรี หมอนลูกเต๋า ทีทีบี มูลค่า 280 บาท เป็นต้น