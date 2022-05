ช่องวัน ประกาศจ่ายปันผล 0.069 บาท หลัง Q1 ฟันกำไร 250 ลบ. ลุยปั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ เจาะตลาด OTT

แม้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมบันเทิง จะยังทรงตัวและคาดเดายาก แต่สำหรับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ยังคงยืน 1 ด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์เบอร์ต้น ของธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร ที่ล่าสุดโชว์ตัวเลขในไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค. 2565) ซึ่งมีรายได้รวม 1,588 ล้านบาท กำไรสุทธิ 250 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 30% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2564 โดยเฉพาะรายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิตและบริการ และการบริหารจัดการศิลปินเติบโตกว่า 50% ส่วนรายได้จากการให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเวลาออกอากาศทางช่องสถานี รวมไปถึงการขายสินค้า ยังคงทำสัดส่วนรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สร้างรายได้จากหลายช่องทาง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น ONEE ได้โหวตอนุมัติวาระจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.069 บาท พร้อมรับเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ค.นี้

โดย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ผู้นำธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส1 (ม.ค.- มี.ค. 2565) ที่ผ่านมาว่า การดำเนิน ธุรกิจของกลุ่ม ONEE คงมีความแข็งแกร่ง และปรับตัวได้ดี เพราะเรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน จึงสามารถดึงเอาจุดแข็งออกมาใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตัวเลขการเติบโตต่างๆ ในไตรมาสนี้ จึงเกิดขึ้นจากความสำเร็จหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น รายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ เช่น ซีรีส์ F4 Thailand ที่ทำรายได้ถล่มทลาย ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการบริหารจัดการศิลปิน ที่สามารถนำศิลปินจากกลุ่ม ONEE บุกตลาด ด้วยการเป็น พรีเซ็นเตอร์ให้กับสินค้าหลากหลายชนิด

โดยกลุ่ม ONEE มีศิลปินไอดอลชื่อดัง และมีศักยภาพครบเครื่อง จนได้รับกระแสความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นับเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้ในทุกแพลตฟอร์มที่ตลาดมีความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ป้อง ณวัฒน์, บี้ สุกฤษฎิ์, แก้ม วิชญาณี, ฟิล์ม ธนภัทร, ตงตง กฤษกร ฯลฯ หรือคู่จิ้นสุดฮอต ไบร์ท-วิน, คริส-สิงโต, โอม-นนน ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ต หรืออีเวนต์ กลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีศิลปินนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นศิลปินวง LAZ 1 (ลาซ 1) บอยกรุ๊ปหน้าใหม่ของวงการ T-Pop หรือศิลปินจากรายการ The Star IDOL และรายการ The Golden Song ที่พร้อมสร้างสีสัน มอบความสุขให้กับทุกท่านในทุกโอกาส รวมถึงการจำหน่ายสินค้า Merchandising

ในขณะที่ข้อมูลจาก Nielsen Media Research Thailand เรตติ้งจากกลุ่มผู้ชมทีวี อายุ 15 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ ของไตรมาสแรกที่ผ่านมา ช่องวัน 31 ยังคงรักษาตำแหน่งสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมบันเทิงไว้ได้ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.86 (เวลา 6.00-24.00 น.) ส่วนเวลาไพร์มไทม์ (18.00 – 22.30 น.) อยู่ในอันดับที่ 3 เรตติ้ง 2.29 โดยละคร โนราสะออน เป็นคอนเทนต์ที่สร้างเรตติ้งสูงสุดให้สถานี ด้วยเรตติ้ง 5.84 และยังเป็นละครช่วงเวลา 1 ทุ่ม ที่ได้กระแสนิยมอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมบันเทิงในไตรมาส 1 อีกด้วย ส่วน ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว ทำเรตติ้งสูงสุดที่ 5.40 ละคร วานวาสนา ขึ้นแท่นเป็นละครหลังข่าวกระแสนิยมอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมด้วยเรตติ้ง 4.12 (วันที่ 25 ม.ค. 65) รวมถึงละคร สิเน่หาส่าหรี สร้างกระแสความนิยมทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ คว้าเรตติ้งทีวีสูงสุด ที่ 3.72

ในขณะที่ละคร เวลากามเทพ ที่กำลังออกอากาศอยู่ ทุกวันพุธ-พฤหัส 20.20 น. ก็สร้างกระแส Talk of the Town ด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนใจในละคร ที่สะท้อนชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน เรื่องการไซเบอร์บูลลี่ จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ Thailand อันดับ 1

ส่วนกลยุทธ์เด็ดที่กลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เตรียมปล่อยออกมาสู้ในไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ปี 65 นี้ เริ่มต้นที่การบุกตลาดออนไลน์ OTT กับแอปพลิเคชั่น oneD ที่มากับสโลแกน สนุก ฟรี ดีทุกวัน พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดและชมฟรี 100% ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมความหลากหลายของคอนเทนต์จากบริษัทในเครือ และค่ายพันธมิตรมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ละคร, ซีรีส์, ซิตคอม, คอนเสิร์ต, ละครเวที และรายการวาไรตี้ พร้อมฟีเจอร์ LIVE TV ที่จะทำให้คุณดูทีวีสดแบบออนไลน์ จากช่องวัน 31 หรือ ช่องGMM 25 ได้ทันที เป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ชมเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่าง สะดวก สบายมากขึ้น

ในขณะที่คอนเทนต์หลักของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังคงเน้นความพรีเมียม และจัดเต็มด้วยคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ขนมาให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างครบรส อาทิ ละครดราม่าเข้มข้นที่หลายคน รอคอย เรื่อง ใต้หล้า บทบาทสุดท้าท้ายของ ต่อ ธนภพ ที่ควงคู่มากับ เพลงขวัญ นัตยา และการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ ไบร์ท นรภัทร ต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่อง คุณชาย ครั้งแรกของ ฟิล์ม ธนภัทร ในบทบาท ชายรักชาย พร้อมการประชันฝีมือของนักแสดงระดับตัวท็อป อาทิ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, ป๊อก ปิยธิดา, เป้ย ปานวาด, ตงตง กฤษกร ฯลฯ หรือละครรสแซ่บ สายรุ้ง จากค่าย CHANGE 2561 นำแสดงโดย ป้อง ณวัฒน์, แซมมี่ เคาวเวลล์ รวมถึงการเจอกันของ 2 ซุปเปอร์สตาร์ ใหม่ ดาวิกา, ไบร์ท วชิรวิชญ์ ในซีรีส์ คืนนับดาว จาก GMM TV ส่วนค่าย GMM STUDIOS ผู้นำในการสร้าง Premium Original Content เตรียมส่งผลงานเด็ดสุดเซอร์ไพรส์ ไว้ให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้ แน่นอน

ด้านสื่อวิทยุ จาก GMM MEDIA มีสัญญาณบวก จากการเริ่มกลับมาจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการคลายล็อกของภาครัฐ ในส่วนของกลุ่มรายการวาไรตี้ ที่จะออกอากาศทางช่องวัน 31 จะได้พบกับการกลับมาของสุดยอดรายการประกวดร้องเพลง The Star ค้นฟ้าคว้าดาว, รายการสุดฮิต The Voice All Star ที่เปิดตัวสุดฮือฮาด้วยรูปแบบสุดพิเศษและเข้มข้นกว่าเดิม ฟาก สำนักข่าว One News ปีนี้มาแรงด้วยกลยุทธ์ผลิตรายการข่าวด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เข้าถึงผู้ชม แถมยังรวมพลคนข่าวมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น จั๊ด ธีมะ, นิปปอน นวนันท์, โจ อรชุน, เผย วีณารัตน์, น้อย บัญชา และเสริมทัพด้วยพิธีกรข่าวขาลุยจอมเก๋า หนุ่ม-อนุวัต เฟื่องทองแดง ที่จะมาย่อยข่าวเข้าใจง่าย ให้ผู้ชมได้รู้ก่อนใคร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมรายการข่าว อนุวัตทั่วไทย ทุกวันเสาร์ 10.00 น.

ทั้งหมดนี้คือการวางหมากเด็ดชุดใหญ่ที่ กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ปล่อยออกมาสู้ศึกบนสังเวียนอุตสาหกรรมบันเทิง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็น

คอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับชั้นนำ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาคอนเทนต์ ให้ครบถ้วนทั้งสาระ ความบันเทิง และครอบคลุมทุกโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกพื้นที่แบบครบวงจร.