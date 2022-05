อเมริกาเลือกไทย จัดงานข้าวโลก2022 ที่ภูเก็ต ปลายปี65 ดันส่งออกควบท่องเที่ยว

อเมริกาเลือกไทย จัดงานข้าวโลก 2022 ที่ ภูเก็ต ปลายปี65 ดันส่งออกควบท่องเที่ยว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลัง นาย Jeremy Zwinger ประธานกรรมการบริหารวารสาร The Rice Trader ซึ่งเป็นเข้าพบที่กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 27 พฤษภาคม ว่า The Rice Trader ซึ่งเป็นนิตยสารด้านข้าวของสหรัฐ และ เป็นนิตยสารเป็นเจ้าของรางวัล The World’s Best Rice Award หรือรางวัลข้าวโลก ที่มีการจัดประกวดทุกปี และจัดมาแล้ว 13 ครั้ง ในจำนวนนั้นประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ 7 ครั้ง อย่าง ปี 2563และปี 2564 ประเทศไทยได้ที่ 1 ติดต่อกัน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สาเหตุประธานนิตยสาร The Rice Trader มาพบ เพื่อแจ้งความประสงค์จะมาจัดการประกวดข้าวโลก 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต และขอความสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย ซึ่งตนได้ตอบยินดีอย่างยิ่ง เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานงานมาโดยตลอด รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการทำงานร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง การจัดงานประกวดข้าวโลกปีนี้ กำหนดจัดในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า นาย Jeremy Zwinger ยืนยันกับผมว่าจะเป็นการจัดการประกวดข้าวโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยจะมีผู้ซื้อผู้ขายจากทั่วโลกมาร่วมงานกว่า 1,000 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชนและเชิญผมปาฐกถาพิเศษการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศเป็นยุทธศาสตร์ ผมได้ตอบรับแล้วและคิดว่าการประกวดข้าวโลกที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้

นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว จะได้มีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไปด้วย เพื่อตอกย้ำนโยบายที่ตนยืนหยัดตลอด รัฐหนุนเอกชนนำ จับมือทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคเอกชนของไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและเอกชนชาวต่างประเทศที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและฝั่งอันดามันต่อไป ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมขึ้นในหมู่ผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพสูงมากของโลก ”

“ตัวเลขส่งออกข้าวปีนี้ คาดว่าดีกว่าปีก่อน ปี 2564 ไทยส่งออกข้าว 6.1 ล้านตัน และคาดปีนี้เพิ่มเป็น 7-8 ล้านตัน ที่จะมีส่วนดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นด้วย และล่าสุดเดือนเมษายนการส่งออกข้าวทุกหมวดเป็นบวกทุกตัว” นายจุรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า นโยบายยุทธศาสตร์ข้าวไทย ภายใต้หลักการ ตลาดนำการผลิตของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ซึ่งปีนี้ไทยจะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ โดยเป็นผลสำเร็จของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ และกำหนดไว้ว่าภายใน 5 ปี ต้องได้ 12 พันธุ์ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวและปัจจัยบวกต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้นมาก ใน 4 เดือนแรกปี 2565 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 2.29 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 39,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.67% และ 36.42 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว 47.53% ข้าวหอมมะลิไทย 27.31% และข้าวนึ่ง 13.84% ไปยังภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ตามลำดับ