คนไทยโอด! เมื่อวาน ‘ดีเซล’ วันนี้ ‘เบนซิน’ ขึ้นอีก 80 สต.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 1 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 52.06, GSH95 = 44.65, E20 = 43.54, GSH91 = 44.38, E85 = 37.24, พรีเมียม GSH95 = 50.14, HSD-B7 = 32.94, HSD-B10 = 32.94, HSD-B20 = 32.94, ดีเซลพรีเมียม B7 = 44.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจากฯ แจ้งปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +80 ส.ต. ยกเว้น E85 +50 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลราคาคงเดิม

BCP Retail Price : GSH95S EVO 44.65 GSH E20S EVO 43.54 GSH E85S EVO 37.24 GSH91S EVO 44.38 Hi Diesel S B7 32.94 Hi Diesel S 32.94 Hi Diesel B20S 32.94 Hi Premium Diesel S B7 44.36 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)