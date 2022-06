คอฟฟี่เบรก : เดือนแห่งการขาย

สมเป็นเดือน sell in may จริงๆ แต่ไม่ใช่ sell in may เทขายหุ้นนะคร้าบ…แต่เป็นขายข้าวกระฉูดต่างหาก!

เอ็มดี ธีรินทร์ ธัญญาวัฒนกุล บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง “ตราไก่แจ้” ให้ข้อมูลการเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ที่เพิ่งจบสิ้น เมื่อช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นจังหวะขายที่ดี จากหลายปัจจัยเอื้อต่อบรรยากาศค้าขายคล่อง ทั้งนโยบายของรัฐบาลเปิดประเทศเต็มสูบ ลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาและยุโรปหลั่งไหลมาร่วมงานเพราะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้น

สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อส่งผลให้ทั่วโลกเริ่มกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร “ข้าว” เลยกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง หลายประเทศเริ่มมองหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆ เพื่อซัพพอร์ตอาหารให้ประชากรในประเทศของตน โดยเฉพาะข้าวเพื่อสุขภาพ อย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมมะลิแดง, ข้าวสังข์หยด และข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ อย่างข้าว กข.43 กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ข้าวไก่แจ้ ไม่พลาดนำเสนอในงาน ได้เสียงตอบรับดีเกินคาด

เสียดายแต่ว่า งานครั้งนี้ขาดประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนที่ยังปิดประเทศอยู่

แว่วว่า…จีนกำลังจะเปิดประเทศ ถ้าเดือนนี้เปิดได้จริง ก็เป็น sell in june ต่อเนื่องเลยสิคร้าบ (ฮา)