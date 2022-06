‘ทรู’ พาชมนวัตกรรมโซลูชัน 5G ในงาน Thailand 5G Summit : The 5G Leader in the Region

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เยี่ยมชมนวัตกรรมโซลูชัน 5G ในบูธทรู นำเสนอศักยภาพระบบนิเวศทรู 5G นวัตกรรมและโซลูชัน รวมทั้ง Use Case ที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ ของทุกอุตสาหกรรม เสริมแกร่งองค์กรธุรกิจไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ก้ าวนำคู่แข่งไปอีกขั้น และเป็นพลังร่วมขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติ บโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในงาน Thailand 5G Summit : The 5G Leader in the Region ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้บูธ ทรู 5G จัดแสดงหลากหลายโซลูชันอัจฉริยะตอบโจทย์ธุรกิจครบทุกมิติ ดังนี้