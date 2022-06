‘เอไอเอส’ ชวนคนไทย หยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ในวัน Stop Cyberbullying Day

AIS อุ่นใจ Cyber สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิตชวนคนไทยหยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ “โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน” ในวัน Stop Cyberbullying Day

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” หรือ Stop Cyberbullying Day ที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมใกล้ตัว จากการกลั่นแกล้งกันเล็กๆ น้อยๆ หลากหลายรูปแบบ นำมาสู่การสร้างความรุนแรงทางการสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์ บานปลายจนเป็นความขัดแย้ง ความเกลียดชัง สร้างความอับอาย ที่อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ตกเป็นเหยื่อ AIS โดย AIS อุ่นใจ Cyber ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัลเพื่อคนไทยทุกเจนเนอเรชัน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทัน ให้สามารถรับมือกับการระรานทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ โดยในปีนี้ AIS อุ่นใจ Cyber ได้สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อจริงของพวกเขา ด้วยคำล้อเลียน โดยเฉพาะการเรียกแทนกันบนโลกออนไลน์ในช่องทางโซเชียลต่างๆ ผ่านแคมเปญ Please Call Me By My Name “โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน” ชวนคนไทยให้ความสำคัญกับการเรียกชื่อจริง หยุดการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดล้อเลียน

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า การใช้งานออนไลน์ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย คืออีกหนึ่งเป้าหมายของ AIS อุ่นใจ Cyber ที่เรามุ่งส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล ป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล และที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักถึงการใช้งานให้คนไทยตื่นตัวพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyberbully ที่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในความเป็นจริงด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยจากการล้อเล่น ก็อาจจะบานปลายไปสู่ปัญหาสังคมที่สร้างพื้นที่ความขัดแย้งเกลียดชัง สร้างบาดแผลให้กับเหยื่อไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้

ยกตัวอย่างจากการเรียกชื่อเพื่อนด้วยคำอื่นที่สะท้อนถึง รูปร่าง สีผิว รสนิยมความชอบ อาทิ อ้วน ดำ ตุ๊ด กะเทย ซึ่งผู้เรียกอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาจริงจัง แต่สำหรับคนที่ถูกเรียกด้วยชื่อเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้สนุกและชื่นชอบด้วย ทำให้ในวัน Stop Cyberbullying Day ปีนี้ AIS อุ่นใจ Cyber หยิบเอาปัญหาดังกล่าวขึ้นมาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการล้อเลียนบนออนไลน์ด้วยการเรียกชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริงว่า เป็นอีกหนึ่งในการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่สร้างปมในใจ ทำให้เกิดความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิต และอาจถึงขั้นกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล ผ่านแนวคิด Please Call Me By My Name “โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน”

“เราอยากใช้โอกาสในวัน Stop Cyberbullying Day ย้ำเตือนสังคมและคนไทยในฐานะแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ หยุดพฤติกรรมการเรียกชื่อคนรอบตัวด้วยคำล้อเลียน เรียกฉันด้วยชื่อฉัน เพื่อให้พื้นที่ในโลกไซเบอร์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” นางสายชล กล่าว