“จุรินทร์” นำคณะเอกชนไทยลุยเมือง ”ครอยดอน” ปลื้มขายของให้อังกฤษรวดเดียว 4.6 พันล้าน

วันที่ 22 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสหราชอาณาจักร และเป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทย ที่ห้าง Wing Yip สาขาครอยดอน(Croydon) สหราชอาณาจักร ว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทย และเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักร จำนวน 3 กิจกรรม ในช่วงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ณ สหราชอาณาจักร

โดยกิจกรรมแรก เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการไทยไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ที่ห้าง Wing Yip สาขา Croydon โดย 1.บริษัท C.P. Trading Group co., Ltd. ลงนามกับบริษัท Manning Impex Ltd สินค้าข้าวหอมมะลิและอาหาร คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มูลค่า 350 ล้านบาท 2. บริษัท Alisa Inter Co., Ltd. กับบริษัท Thai Tana Ltd. สินค้าอาหารและเครื่องปรุงรส คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปีมูลค่า 150 ล้านบาท และ 3. บริษัท CPF Co., Ltd. กับ Westbridge Food Group สินค้าไก่แปรรูป คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท 4.บริษัท Thai Tana Ltd. กับ บริษัท ท่าเรือมารีน สินค้าอาหารทะเลแปรรูป คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มูลค่า 100 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอาหารไทยร่วมกับห้าง Wing Yip ในตลาด สหราชอาณาจักร โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -28 มิ.ย.2565 มีกิจกรรมแจกชิมอาหารไทย ได้แก่ ข้าวเหนียว มะม่วง ในวันที่ 21 มิ.ย.2565 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยให้แก่ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักร รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการสาธิตการปรุงอาหารไทย การจัดแสดงสินค้าไทยจากผู้นำเข้าสหราชอาณาจักร

สำหรับบริษัท Wing Yip เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปลีก/ส่ง สินค้าอาหารจากเอเชีย ได้แก่ จีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม และอินเดีย มีสินค้าทั้งหมดกว่า 4,500 ชนิด บริษัทฯ เปิดทำการมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมีพนักงาน กว่า 300 คน มีร้านค้าปลีกของบริษัทเองชื่อ Wing Yip จำนวน 4 สาขา ในกรุงลอนดอน 2 สาขา (Croydon และ Cricklewood), เมือง Birmingham 1 สาขา, และ Manchester 1 สาขา อีกทั้ง มีการขายสินค้าในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.wingyip.com)

โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับห้าง Wing Yip ในครั้งนี้ คาดว่าจะผลักดันให้การนำเข้า สินค้าไทยของห้างฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท ในปี 2566

กิจกรรมที่ 3 เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT และสินค้าอาหารไทยร่วมกับ influencer ในตลาดสหราชอาณาจักร เพื่อกระตุ้นการบริโภคอาหารไทย สร้างการรับรู้อาหารไทย และกระตุ้นให้เกิดการซื้ออาหารไทยและวัตถุดิบอาหารไทยเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในยุโรปจำนวน 327 แห่ง จาก 1,500 แห่งทั่วโลก (ข้อมูล ณ มิ.ย.65)

ทั้งนี้ ปัจจุบันสหราชอาณาจักรเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีกำลังซื้อสูง โดยสินค้าอาหารยังคงเป็น สินค้านำเข้าอันดับ 1 จากประเทศไทย โดยในปี 2564 สหราชอาณาจักร นำเข้าสินค้าไก่แปรรูปจากไทย คิดเป็น มูลค่า 15,358.47 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 14.01 ส่วนสินค้าอาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมและขยายตัวสูงในตลาดสหราชอาณาจักร ได้แก่ อาหาร เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ผักสด ผลไม้ Future Food โดยเฉพาะ Plant Based Food และบริการ ได้แก่ ร้านอาหารไทย และร้านสปาไทย เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวระบุว่าภายในงานมีอินฟลูเอนเซอร์ millykr และ london. by.kseniia ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ประเทศอังกฤษด้านอาหารและการท่องเที่ยว และยังมีเชฟ Yui Miles เชฟไทยจากรายการมาสเตอร์เชฟ UK มาสาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วงโดยนายจุรินทร์ ได้เข้าร่วมทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงและแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานได้ชิม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีว่ามีรสชาติที่อร่อย