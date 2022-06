คอฟฟี่เบรก : เรียกพี่ได้ไหม

เนื่องจากศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็น “วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” หรือ Stop Cyberbullying Day

“เอไอเอส” จึงได้จัดแคมเปญ Please Call Me By My Name โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน ชวนคนไทยให้ความสำคัญกับการเรียกชื่อจริง หยุดการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดล้อเลียน

แคมเปญดีๆ แบบนี้มีหรือที่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซีอีโอแห่งเอไอเอสจะพลาด รีบชูป้าย “โปรดเรียกฉันว่า สมชัย” ขึ้นทันที

แต่กระจิบข่าวเกรงว่า จะดูห่างเหินไปนิด ขอเรียกพี่สมชัย แทนได้ไหมคะ อีกอย่างที่สำคัญมากๆ คือ พี่สมชัยของน้องๆ ยังดูละอ่อน โกงอายุสุดสุด…อิอิ