เปิดไทม์ไลน์ ‘จุรินทร์’ ติดโควิด หลังกลับจากอังกฤษ-ไอซ์แลนด์ “ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง”

ภายหลังจากการแถลงข่าวของนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุถึงการติดโควิด-19 ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นมีผู้สื่อข่าวและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งแสดงความห่วงใยและสอบถามข้อเท็จจริง ทำให้เวลาต่อมานายจุรินทร์ได้โพสต์ Facebook Pages “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda” ระบุข้อความว่า

“ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงหลังทราบข่าว ผมตรวจพบเชื้อโควิดหลังกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ ”อังกฤษและไอซ์แลนด์”ครับ ไม่ได้มีอาการไข้และไม่ได้มีอาการเกินปกติแต่อย่างใดครับ แต่ก็ต้องรับยา ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ และต้องเวิร์ค ฟรอม โฮม ประชุมผ่านระบบซูม จนกว่าหมอจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามปกติได้ครับ….ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจครับ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จุรินทร์ แจงติดโควิดหลังกลับจาก ‘อังกฤษ-ไอซ์แลนด์’ เผยไม่มีไข้ อาการปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการส่องไทม์ไลน์ภารกิจของนายจุรินทร์และคณะที่ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยมีภารกิจระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2565 นั้นโดยระหว่างที่มีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องบินนั้นนายจุรินทร์ก็ยังได้ปฎิบัติภารกิจที่เมืองโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ Pages นายจุรินทร์ได้ถ่ายทอดสดหรือ Live ผ่าน Facebook ในแต่ละภารกิจให้ประชาชนติดตามต่อเนื่อง โดยวันที่ 18 มิ.ย. 65 พบหารือผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ILLUM(อิลลุ่ม) สาขาโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก คัดสินค้าพรีเมียมไทยทำโปรโมชั่นในห้างครั้งแรก เริ่ม 1 ตุลาคม 65 และเยี่ยมซุปเปอร์มาเก็ต MENY(เมนู) ของเดนมาร์ก และสั่งการทูตพาณิชย์เจรจาส่งออกอาหารไทยตรง 119 สาขาโดยไม่ต้องผ่านเทรดเดอร์

วันที่ 19 มิ.ย.65 ช่วงเช้าพบปะ 7 ผู้นำเข้าสินค้าไทยในไอซ์แลนด์ บุกตลาดนำสินค้าไทยในกลุ่ม อาหารออร์แกนิก (เช่น ข้าว และกะทิ เป็นต้น) ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์สปา ที่โรงแรม Fosshotel กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยตั้งเป้าขายตรงสินค้าแบรนด์ไทย บุกตลาดร้านอาหารไทย สปาและสินค้าสุขภาพ หวังให้ส่งออกไปไอซ์แลนด์เพิ่มไม่ต่ำกว่า 10% ในสิ้นปีนี้

วันที่ 20 มิ.ย.65 เข้าร่วมพิธีประกาศเริ่มการเจรจาความ ตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ รัฐมนตรีของ 4 ประเทศสมาชิก EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์และ ลิกเตนสไตน์) ที่ร้านอาหาร Englendingavik เมืองบอร์กาเนส ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นการประกาศนับหนึ่งในการเริ่มการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับเอฟตา ตั้งเป้าจะเจรจาให้จบภายใน 2 ปี และยิ่ง FTA ไทย-เอฟตา บรรลุผลเร็วประโยชน์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกันของไทย กับกลุ่มประเทศเอฟตา ยิ่งเพิ่มมูลค่าระหว่างกันไปเร็วมากยิ่งขึ้น ถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับกลุ่มประเทศยุโรป และช่วงบ่ายเข้ามอบประกาศนียบัตรตราสัญลัษณ์ Thai select ให้แก่”ร้านครัวไทย” ที่เมืองเรคยาวิก ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกในไอซ์แลนด์ที่ได้รับประกาศนียบัตร Thai Select

วันที่ 21 มิ.ย.65 ประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน เศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee :JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ที่สหราชอาณาจักร ร่วมกับ H.E. Ms. Penny Mordaunt (นางเพนนี มอร์ดอนท์) รัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร ซึ่ง JETCO จะครอบคลุมใน 6 ด้าน 1.ด้านการเกษตร 2.ด้านดิจิทัล 3.อาหารเครื่องดื่ม 4.ด้านการลงทุน 5.ด้านการค้า และ6.ด้านการเงิน เพื่อฟื้นตัวเลขความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ UK ในอนาคต และตั้งเป้าว่าทำให้กลับมาเป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด และเพิ่มขึ้นต่อไป

พร้อมเชิญชวนนักลงทุนอังกฤษไปลงทุนในไทย ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA และ Mini FTA ของไทยในงาน UK-Thai Business Forum ซึ่งได้มีการจัดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ 200 คน ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า และนำทีมเอกชนไทยลุยเมือง”ครอยดอน” (Croydon)ของ UK เซ็นต์ MOU ขายของให้อังกฤษรวดเดียว 4,600 ล้านบาท ทั้งไก่ ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรสและอาหารทะเลแปรรูป พร้อมอินฟลูเอนเซอร์ และบล็อกเกอร์ชื่อดังร่วมโปรโมทอาหารไทยที่ห้าง Wing Yip สหราชอาณาจักร โดยนำ 1.บริษัท C.P. Trading Group co., Ltd. ลงนามกับบริษัท Manning Impex Ltd สินค้าข้าวหอมมะลิและอาหาร คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 350 ล้านบาท 2. บริษัท Alisa Inter Co., Ltd. กับบริษัท Thai Tana Ltd. สินค้าอาหารและเครื่องปรุงรส คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 150 ล้านบาท และ 3. บริษัท CPF Co., Ltd. กับ Westbridge Food Group สินค้าไก่แปรรูป คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 4,000 ล้านบาท 4.บริษัท Thai Tana Ltd. กับ บริษัท ท่าเรือมารีน สินค้าอาหารทะเลแปรรูป คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 100 ล้านบาท

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางกลับ วันที่ 23 มิ.ย.65 เดินทางกลับถึงประเทศไทยและเข้าประชุมต่อที่รัฐสภา ซึ่งภารกิจแน่นตามตารางที่รายงานนี้ ขณะที่นายจุรินทร์ฉีดวัคซีนแล้ว 4 เข็ม