คอฟฟี่เบรก : ต้องลอง

ถึงแม้ช่วงนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยง นักลงทุนยังขยาด เสี่ยงติดดอย เพราะราคาร่วงลงอย่างหนัก และยังไม่มีทีท่าจะเป็นขาขึ้น แม้ในบางจังหวะจะปรับตัวขึ้นให้ชื่นใจบ้างแต่กูรูบอกว่ายังไม่ใช่จังหวะเข้าลงทุน ตราบใดที่สหรัฐอเมริกายังได้งานเงินเฟ้อ ไม่สะเด็ดน้ำ

แต่ใช่ว่า สินทรัพย์ดิจิทัล, คริปโทเคอร์เรนซี, โทเคน จะแย่เสียทั้งหมด

อย่าง NFT นอกจากในแวดวงด้านงานศิลปะที่นิยมเอาผลงานไปแขวนไว้กับ NFT แล้ว มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยังมอบ NFT แสดงความยินดีกับนักศึกษาจบใหม่…ว้าว

ส่วนบ้านเรา The Harvard Club of Thailand เพิ่งจัดสัมมนา Fostering the Future of Finance ไปหมาดๆ มีศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดตบเท้าร่วมงานแน่นห้องประชุม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

เพราะนอกจากได้ระดับแม่เหล็ก ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานและสนทนาให้ความรู้ในฐานะประธานสมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ด ยังมีพิธีกรกิตติมศักดิ์ที่รู้ลึกเรื่องการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง พราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ บิ๊กบอส Zipmex Group

ไม่เพียงได้ความรู้เติมสมองแล้ว งานนี้ยังแจก NFT คอลเล็กชั่นพิเศษ HCT Bubblebear แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

รู้ทฤษฎีหรือจะรู้ประสบการณ์ตรง ลองลงทุนจริงไปเลย จะหมู่หรือจ่า…รู้กัน (อิอิ)