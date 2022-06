‘ศักดิ์สยาม’ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสาขาการขนส่ง ‘ไทย-ฝรั่งเศส’ ส่งเสริมการลงทุนของฝรั่งเศสในไทย

‘ศักดิ์สยาม’ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสาขาการขนส่ง พัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับสากลภาครัฐและเอกชนฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสาขาการขนส่ง (Transport and Mobility) โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม H.E.Mr.Theirry Mathou เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายปัญญา ชูพาณิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ The Movement of the Enterprises of France (MEDEF) สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส (France-Thailand Business Forum) บริษัท Egis บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมการประชุม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการสาขาการขนส่งในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการในภาคการขนส่งที่สำคัญของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ (Know-How) ทางเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน ส่งเสริมการลงทุนของฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาการขนส่งที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) และการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City)

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์คมนาคมและขนส่ง 20 ปี ประกอบด้วย ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe) และขนส่งสำหรับคนทุกคน (Inclusive) โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาขยายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในมิติเชิงลึก คือความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบขนส่ง และมิติเชิงกว้าง คือขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้านการบิน ด้านยานยนต์ ด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ และด้านระบบรางและการขนส่งในเมือง โดยมีหัวข้อที่สำคัญ อาทิ โครงการ Land bridge (ชุมพร-ระนอง) โครงการพัฒนาระบบรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า งานพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนน และงานพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น