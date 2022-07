บางจากฯ เสริมทัพ Non-Oil ดึง “ซับเวย์” เข้าปั๊มตั้งเป้า 50 สาขาทั่วประเทศ

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาและขยายธุรกิจด้านสินค้าและบริการประเภท Non-Oil Offering ในสถานีบริการน้ำมันบางจากให้หลากหลายและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น ตามแนวคิด Greenovative Destination การเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันสำหรับคนทุกรุ่น ทุกวัย ล่าสุดนี้ ได้จับมือกับพันธมิตรบริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จํากัด เจ้าของสิทธิ์การจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ซับเวย์ เจ้าเดียวในประเทศไทย (Master Franchise) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารบริการด่วน (QSR) โดยได้ร่วมกันลงทุนพัฒนาและมีแผนขยายสาขา “ซับเวย์” ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากจำนวนกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2566

นายสมชัยกล่าวว่า ด้วยทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหัวเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอยู่แล้ว เช่น ร้านกาแฟอินทนิล ที่จอดรถ ห้องน้ำ สะอาด รวมไปถึงมี EV charger ที่สถานีบริการบนเส้นทางหลักทั่วไทย จึงเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจของพันธมิตรในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย อาทิเช่น สตรีทฟู้ดร้านดังรสเด็ด, อาหารแกร็ป แอนด์ โก และอาหารจานด่วนในรูปแบบ QSR เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังใส่ใจในเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิต ได้เป็นอย่างดี

นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด เจ้าของสิทธิ์การจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “ซับเวย์” เจ้าเดียวในประเทศไทย (Master Franchise) และ เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) และ Casual Dining เปิดเผยว่า “ซับเวย์ ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ “Fresh Forward” ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องทำเลที่ตั้งต้องสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวก สะอาด รวมทั้งลูกค้าสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้หลากหลายแม้มีเวลาจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันสำหรับทุกคน ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันให้ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับร้าน ซับเวย์ ในสถานีบริการน้ำมันให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Eat Fresh” ซับเวย์เน้นเสิร์ฟความสดใหม่ด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยลูกค้าสามารถออกแบบ D.I.Y ได้หลากหลายเมนูอย่างอิสระ หรือเลือกอร่อยกับเมนูยอดฮิตเช่น ชิกเก้น เทริยากิ, ซับเวย์ เม้ลท์, สเต็กและชีส พร้อมกันนี้ซับเวย์เสิร์ฟเมนูอาหารเช้า ที่เน้นความสดใหม่ รสชาติอร่อย สะดวก รวดเร็ว ขนมปัง อบ สด ใหม่ พร้อมปรุงไข่ไก่สด ๆ ในร้าน ราคาเริ่มต้นเพียง 59 บาท ตอกย้ำ Brand Promise “Good Food, Good for You, Good for your Wallet” ทั้งนี้ความร่วมมือในการวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีกกว่า 50 สาขาในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ ภายในปี 2566 เป็นความตั้งใจของ ซับเวย์ และ บางจากฯ เพื่อร่วมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากใจกลางกรุงเทพฯ สู่รอบนอกและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด และเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และภูเก็ต เป็นต้น