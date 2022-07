เช็กราคาน้ำมันวันนี้ หลังน้ำมันดิบโลกร่วงแรง 10 เหรียญ

สถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยยังคงไม่เคลื่อนไหว หลังลดลงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.ค.65 ในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม

โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ค. PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 2 ก.ค.65 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 51.96, GSH95 = 44.55, E20 = 43.44, GSH91 = 44.28, E85 = 37.14, พรีเมียม GSH95 = 50.04, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -60 ส.ต. ยกเว้น E85 -40 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 44.55 / GSH91S EVO 44.28 / GSH E20S EVO 43.44 / GSH E85S EVO 37.14 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 49.36 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

สำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในไทยวันนี้ (6 ก.ค.65) ในส่วนของปั๊มเอกชน เป็นดังนี้

ทั้งนี้ต้องจับตาราคาขายปลีกเย็นนี้ว่าผู้ค้าจะประกาศปรับราคาหรือไม่ หลังจากราคาน้ำมันดิบปิดตลาดวันที่ 5 ก.ค.65 ปรับลดเนื่องจากตลาดกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกดดันความต้องการใช้น้ำมัน

โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับลดลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค.65 เนื่องจากตลาดยังคงกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย หลังจากการประชุมในวันที่ 15 มิ.ย.65 ที่ผ่านมาของธนาคารกลางสหรัฐ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกว่า 0.75% นอกจากนี้ธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลกเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ตลาดกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันโลกมีแนวโน้มปรับลดลง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนยังคงกดดันตลาด หลังจีนประกาศเร่งตรวจหาเชื้อประชากรในเมืองเซี่ยงไฮ้กว่า 25 ล้านคนอีกครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วัน หลังพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดกังวลความต้องการใช้น้ำมันโลกมีแนวโน้มปรับลดลง

รัฐบาลนอร์เวย์ได้เข้าแทรกแซงการประท้วงของแรงงานที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 ก.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าแรงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากแตะระดับที่ 5.7% ในเดือน พ.ค.65 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1988 การประท้วงดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของนอร์เวย์มีแนวโน้มปรับลดลงราว 130,000 บาร์เรลต่อวัน

น้ำมันเบนซิน

ปรับตัวลดลงสวนทางราคาน้ำมันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดคาดการณ์อุปทานมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค.65 หลังจากโรงกลั่นหลายโรงกลับมาจากปิดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียและสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อน

น้ำมันดีเซล

ปรับตัวลดลงสวนทางราคาน้ำมันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดคาดการณ์อุปทานมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค.65 หลังจากโรงกลั่นเร่งปรับเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับอุปสงค์ในออสเตรเลียถูกกดดัน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ