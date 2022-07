สสว. ปลื้ม เอฟทีไอ เอ็กซ์โป 2022 กระตุ้นเอสเอ็มอีดิจิทัลกว่า 100 ลบ. – จับคู่ธุรกิจอีก 50 คู่

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว. ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเข้าร่วมงาน FTI Expo 2022 – Shaping Future Industries for Stronger Thailand ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ เข้ามาเยี่ยมชมบูธ THAI SME-GP ของ สสว. เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานครั้งนี้ สสว. ได้นำสินค้าและบริการดิจิทัลภายใต้ Concept SME Digital Transformation for The Future จากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า 10 กิจการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. Digital for Life อาทิ ระบบวัดคุณภาพอากาศ สินค้าการแพทย์ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และมีสุขภาพที่ดี 2. Digital for Future อาทิ เทคโนโลยี Virtual Reality Metaverse ซึ่งจะช่วยนำภาคธุรกิจไปสู่โลกแห่ง Metaverse และ 3. Digital for Business อาทิ เทคโนโลยี Smart farming และ Drone 4.0 ที่จะช่วยปรับโฉมหน้าการทำเกษตรไปสู่แพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่ ประหยัด ง่าย และให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลค่าการซื้อขายขึ้นทันที 5 ล้านบาท และคาดว่าภายใน 1 ปี จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกว่า 100 ล้านบาท รวมทั้งยังเกิดการจับคู่ธุรกิจ หรือ บิสซิเนส เนตเวิร์คกิ้ง กว่า 50 คู่ จะก่อให้เกิดการร่วมลงทุน และขยายธุรกิจ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามมาอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น

“สสว. เชื่อว่าผู้ประกอบการ ประชาชน และนักศึกษา ที่เข้ามาร่วมชมงานครั้งนี้ นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้า และบริการด้านดิจิทัลแล้ว ยังจะได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆ ไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง และได้แนวคิดในด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นไอเดียในการนำไปประกอบอาชีพ หรือ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่ง สสว. จะร่วมกับผู้ประกอบการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทางช่องทางอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดการทรานฟอร์เมชั่น ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้” นายวีระพงศ์ กล่าว