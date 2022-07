เศรษฐพุฒิ มอบ Money & Banking Awards 2022 ฉัตรชัย-กสิกรไทย คว้ารางวัลใหญ่

เศรษฐพุฒิ มอบรางวัล Money & Banking Awards 2022 ฉัตรชัย-กสิกรไทย คว้ารางวัลใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่โรงแรมนิกโก้กรุงเทพฯ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2022 ว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 ครั้งนี้เป็นปีที่ 15 ที่วารสารการเงินธนาคารได้จัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและคนในแวดวงตลาดการเงินและตลาดทุนมาอย่างยาวนาน

นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่า มาวันนี้ เราเห็นเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิดชัดเจนขึ้น และคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ยังต้องเจอกับปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงความท้าทายจากการปรับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้ตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงไทยต้องผันผวนสูง แต่ระบบการเงินและสถาบันการเงินของไทยยังมีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และทำงานได้ตามปกติบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตโควิด ทำให้ทุกภาคส่วนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องปรับตัว ในส่วนของนโยบายและมาตรการทางการเงินก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินและสมดุลความเสี่ยงใหม่ที่ให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อมากขึ้น โดยเน้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

ขณะเดียวกัน ภาคการเงินและภาคธุรกิจก็ต้องปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความทนทานและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งผลงานของทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรในภาคการเงินและธุรกิจของไทย ที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาตนเองได้อย่างทันการณ์มาโดยตลอด

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและทีมงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถก้าวผ่านความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา

“มองไปข้างหน้า เชื่อว่าความท้าทายจะยังมีต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมกับพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้องค์กรของท่านมีความมั่นคง และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับ”นายเศรษฐพุฒิกล่าว

ด้านนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 เป็นปีที่ 15 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับรางวัล Money & Banking Awards 2022 ประกอบด้วย 7 สาขารางวัล รวมทั้งหมด 48 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลนักการเงินแห่งปี 2564 Financier of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2. รางวัลธนาคารแห่งปี 2565 Bank of the Year 2022 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2565 Best Retail Bank of the Year 2022 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 5 ครั้งตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่ ธนาคารออมสิน

ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2565 ได้แก่ ธนาคารออมสิน , ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2565 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) , ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2565 ได้แก่ ธนาคารออมสิน , ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2565 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2565 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2565 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2565 ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2565 ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2565 ได้แก่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2565 ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม 2565 ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2565 ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2565 ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2565 ได้แก่ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) , บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6. รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี กลุ่มที่ 1 กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป บลจ.วี กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) กลุ่มที่ 3 กองทุนผสม (Mixed Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส บลจ.แอสเซท พลัส กลุ่มที่ 4 กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิดทั่วไป บลจ.เกียรตินาคินภัทรร กลุ่มที่ 5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ บลจ.บัวหลวง

กลุ่มที่ 6 กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ บลจ.กรุงไทย กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงศรี กลุ่มที่ 8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย กลุ่มที่ 9 กองทุนรวมเพื่อการออมตราสารหนี้ (SSF Fixed Income Fund ) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) บลจ.ไทยพาณิชย์ กลุ่มที่ 10 กองทุนรวมเพื่อการออมตราสารทุน (SSF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) บลจ.ไทยพาณิชย์

7. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 Bangkok ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการ จัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย 1.ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม. ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม. ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3.ประเภทพื้นที่ขนาด 210-225 ตร.ม. ประกอบด้วย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด, บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แฃะ 4.ประเภทพื้นที่ขนาด 108 ตร.ม. ประกอบด้วย บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย