กระอัก! โออาร์-บางจากขึ้นราคาเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 80 สตางค์ มีผล 2 ส.ค.

กระอัก! โออาร์-บางจากฯ ขึ้นราคาเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 80 สตางค์ มีผล 2 ส.ค.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 0.80 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 2 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 46.06, GSH95 = 38.65, E20 = 37.54, GSH91 = 38.38, E85 = 34.14, พรีเมียม GSH95 = 44.14, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 47.16 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจาก แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 80 สตางค์เช่นกัน สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผล 2 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ BCP Retail Price : GSH95S EVO 38.65, GSH91S EVO 38.38, GSH E20S EVO 37.54, GSH E85S EVO 34.14, Hi Diesel B20S 34.94, Hi Diesel S 34.94, Hi Diesel S B7 34.94, Hi Premium Diesel S B7 47.86 ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร