‘ททท.’ ผนึกกำลัง ‘หัวเว่ย’ ดึงเทคโนโลยี 5G หนุนท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้แนวคิด “DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION DEVELOPMENT FOR SMART TOURISM” กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ลงนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี ควบคู่กับส่งเสริมการตลาดในกลุ่มตลาดศักยภาพทั้งตลาดในประเทศ และตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรด้านดิจิทัล เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี อาทิ 5G คลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และเออาร์หรือวีอาร์ ที่จะนำมาใช้กับการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย ททท. และหัวเว่ย เตรียมดำเนินโครงการนำร่อง ภายใต้ชื่อ “โทรมาเมื่อไหร่ amazing THAILAND เมื่อนั้น”

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ ททท. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้แผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 มุ่งส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อน และยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็น องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยททท. จะจัดทำวิดีโอรอสายที่ฉายภาพความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทย วัฒนธรรม อาหารไทย และประเพณีไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านผู้ใช้บริการ 5G โดยหัวเว่ย ในประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรของหัวเว่ย จะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอภาพได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้านนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังพลิกโฉมโลกใบนี้ ซึ่งเราได้เข้าสู่ยุคทองแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในอนาคตต่อจากนี้ หัวเว่ยจะมุ่งมั่นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยยกระดับจุดยืนให้กับททท. ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ด้านการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยวระดับโลก

นายอาเบล กล่าวว่า ทั้ง 2 องค์กร มีความพยายามร่วมกันในการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาสร้างนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านการถ่ายทอดสด บรรยากาศจุดชมวิวอันโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวไทย ในรูปแบบเรียลไทม์บนเครือข่าย 5G ของหัวเว่ย ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ ช่องยูทูปในชื่อ Amazing Thailand และแอพพลิเคชั่น Amazing Thailand รวมถึงช่องทางออนไลน์ของพันธมิตรรายต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ ททท. ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพาเยาวชนผู้เข้าแข่งขันโครงการ Seeds for the Future ของหัวเว่ย จำนวน 120 ราย ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โครงการดังกล่าวถือเป็นงานอีเวนท์ Seeds for the Future ระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยได้รวบรวมนักเรียนระดับหัวกะทิจำนวน 144 คน จาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าค่ายดิจิทัลที่ประเทศไทยเป็นเวลานาน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2565 โดยโครงการดังกล่าง ดำเนินการที่ไทยครั้งแรกในปี 2551 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวขยายไปยัง 150 ประเทศทั่วโลก สามารถเข้าถึงนักเรียนและนักศึกษา ได้กว่า 12,000 คน จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 500 สถาบัน ซึ่งททท. ตั้งเป้าว่าจะส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความหมาย และน่าจดจำมากขึ้นในปีนี้