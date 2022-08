ปตท. ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้นให้เมืองกรุง ช่วยเยาวชนกลับระบบศึกษา 171 ล้านบาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จัดพิธีเปิดโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบเงินสนับสนุนใน โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี ณ ที่ดิน ปตท. ถ.กำแพงเพชร 6 กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพล เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของ ปตท. ที่ร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” เพื่อช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่อเนื่องด้วย “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ช่วยเหลือเยาวชนจากวิกฤตการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงชั้นรอยต่อ ภายในงานวันนี้จึงจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่ กสศ. เพื่อจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” งบประมาณ 20 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคม อย่างน้อย 241 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี 2565 อีกทั้งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนช่วงชั้นรอยต่อที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจกว่า 60,000 คน จาก 17,432 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

ในวันนี้ ปตท. จึงเริ่มดำเนินโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดย ปตท. จะร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่ของ ปตท.และพื้นที่ของ กทม. เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ต้นประดู่ป่า ต้นรวงผึ้ง ต้นไทรย้อยใบแหลม โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. ที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของ กทม. ทั้งนี้นอกจากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของ ปตท. แล้ว ยังร่วมกับ กทม. ปลูกในพื้นที่สวนสาธารณะ อาทิ สวนจตุจักร สวนรถไฟ และอีกหลายพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก ให้ร่มเงา และเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย

“ปตท. ขอขอบคุณ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง เพิ่มสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการลมหายใจเพื่อเมือง จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศน่าอยู่ต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

สำหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ ปตท. มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ จนได้รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้มาเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ในปัจจุบัน อีกทั้ง ปตท. พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้กำหนดกลยุทธ์ 3P ได้แก่ Pursuit of lower emissions ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ Portfolio Transformation ปรับพอร์ตการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Partnership with nature and society ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่า ร่วมกับภาครัฐและชุมชน มุ่งสู่การเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งดำเนินงานทั้งหมดจะร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ต่อไป